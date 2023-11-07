İstanbullular dikkat: Sağanak yağış etkili olacak! Orhan Şen tarih verdi: Kar geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, kuzeydoğuda yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAFTALIK TAHMİN



Meteoroloji'nin haftalık hava durumu tahminine göre; perşembe günü batıdan soğuk hava dalgası geliyor ve İstanbul ve kuzey kesimlerde kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışlar cuma günü Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de etkisini sürdürecek. Cumartesi ve Pazar günü İstanbul ve Ege'de tekrardan kuvvetli yağış hakim olacak.

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KASIM ORTASINDA KAR GELİYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, "Perşembe gününden itibaren Türkiye yağışlı havanın etkisine girecek. Marmara'da perşembe pazar yağış var. Önümüzdeki hafta da yağışlar bölgesel olarak devam edecek. Yağışla birlikte haftaya sıcaklıklar da ciddi düşecek. Ay ortası 15 Kasım gibi Anadolu'ya kar yağışı görülecek" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Şen, İstanbul barajlarındaki su seviyesine dikkat çekerek uyarılarda bulundu:

Bundan sonra İSKİ'nin bu işi iyi yönetmesi lazım. Köprüden önce son çıktıktan sonra iyi bir yol takip etmek gerek.Biz yayın yaparken Eylül, Ekim, Kasım'da yağışlar çok azalacak demiştik. Buna karşın savunma şuydu; 'Hiçbir zaman sıfır yağış olmaz. Yağışlar olacak'

Yağmadı işte ne oldu? Bu duruma düştük. Bilime güvenip bir takım tedbirlerin alınması gerekliydi. Taaki geçen seneden. Şimdi önümüzdeki haftada yağışlar var ama geçtiğimiz aylardaki yağışsızlıkları telafi etmeyecek. Bundan sonra su yönetiminin iyi yapılması lazım. Terkos'daki dip suyu kullanılıp kullanılmayacak mı? Bana göre dip suyunu kullanmak sakıncalı. Başka da alternatif kalmıyor maalesef.

BARAJLARDA KRİTİK SEVİYE



İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan barajların su seviyesi yüzde 17 seviyesine geriledi. Geçtiğimiz haftaki yağışlar da barajlardaki su seviyesini yükseltmedi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, önümüzdeki dönemde İstanbul'da yağışlı havanın oluşacağını ancak, barajların doluluk oranına çok etkisi olmayacağını söyledi. Tek, "İstanbul için özellikle su tasarrufunun ivedi bir şekilde uygulanması gerekiyor. Hatta bunun en önemli uygulama metodu da zaten su kesintilerinin olması. Eğer elimizde hiç su kalmazsa, tasarruf yapacak su da kalmaz. Topluma bu suyu tasarruflu kullanma bilincinin aynı deprem korkusunda olduğu gibi enjekte edilmesi gerekiyor" dedi.

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"ZEMİNİN SUYA DOYMASI GEREKİYOR"

İstanbul'un aldığı yağışlardan sonra barajlardaki doluluk oranının düşmesini de değerlendiren Adil Tek, "Havadaki nemin azalması ve güneydeki akışlar fazlaydı. Onun için buharlaşma fazlalaşıyor. Zeminden de su çekiliyor. Aldığımız haberler zeminden de suyun çekildiği yönünde. Zemin suyu biriktirme yapıyor. Baraj seviyesini yukarı taşımıyor, önce alt seviyedeki suyun dolması gerekiyor, zeminin doyması gerekiyor. Yağışın bir kısmı oralara gitmiştir muhakkak. Ama tabi ki düşme miktarı önceki düşüşler kadar fazla değildir. Barajlara tabi ki bu yağışlardan dolayı su gitti. Ama bu su yeterli değil. Önümüzdeki dönemde yağacak yağışlar bu seviyeyi korumamıza yardım edecek en fazla. Bu seviyeleri çok yukarı taşımayacak" dedi.