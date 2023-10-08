İstanbul dahil 9 ilde sağanak alarmı! Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Bu saatlere dikkat

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Yurt genelinde 1 haftadır süren sıcak hava dalgası yerini kısa süreli sağanak yağışlara bırakıyor. Meteoroloji'nin haftalık hava tahmini raporuna göre; yarından itibaren yurt genelinde kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak yağışlar bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL?



Meteoroloji'nin son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kıyıları, Kırklareli kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus bekleniyor.

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu tahmini şöyle:

Bugün yağış yok, sıcaklıklar ortalamada. Bu gece yarısından sonra İstanbul'un kuzey kıyıları, Kırklareli kıyıları, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop, Osmaniye ve Hatay gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın öğleden sonra İstanbul'da yağış bitiyor. Akşam sadece Doğu Karadeniz'de

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kıyıları, Kırklareli kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor.

EDİRNE °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimleri sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

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EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

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DENİZLİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 31°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, güney kesimleri ile zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

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KONYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.

BOLU °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları sağanak yağışlı

SİNOP °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla Orta Karadeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

TOKAT °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, güney kesimleri ile zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus bekleniyor.

ERZURUM °C, 19°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KARS °C, 19°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 31°C

Parçalı bulutlu