İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'ndan Akşener'e yanıt

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İmamoğlu, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Avdagiç'ı ziyaret etti. Geride bırakılan 5 yıllık süreçte yapılanlar ve yeni dönemde yapılması planlananlar hakkında bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden İmamoğlu, İTO yönetimine işbirlikleri için teşekkür ettiğini iletti.

“GEÇERLİLİĞİ OLMAYAN BİR TAKIM TARİFLERE ASLA MUHATAP OLMAYACAĞIM"

İmamoğlu İTO'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. İYİ Parti İstanbul adayları tanıtım toplantısında Meral Akşener’in açıklamalarını değerlendiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ben açıkçası bu seçim döneminde çoklu bir rakip ile karşı karşıyayım. İstanbul’da rakibimiz olan birçok arkadaşımıza, birçok hemşerimize ya da siyasi parti temsilcisine ya da onları temsilen yapılan bir takım siyasi müzakerelerde, konuşmalarda şahsıma dönük tutarlı, tutarsız, yalan yanlış, eksik fazla, adı her neyse yorumlar yapılacaktır. Bu yapılan yorumları ben hiç muhatap almayacağım. Ama İstanbul’a dair bir proje ya da İstanbul’da yaptığımız işe dönük bir tarif olur ise bu kapsamda elbette cevabını veririm ama bu söylenen siyasi, muğlak, geçerliliği olmayan bir takım tariflere asla muhatap olmayacağım. Bunun ismi A,B partisi yâ da A,B lideri benim için fark etmiyor artık. Benim işim, şu anda İstanbul seçimine dair 16 milyon insanımıza geçtiğimiz beş yılın hesabını vermek, önümüzdeki beş yılla ilgili de tasarruflarımızı ve tasarımlarımızı aktararak en güçlü şekilde demokratik bir zeminde tarihi oy rekoru kırarak inşallah tekrar seçilebilmek. Tek yolculuğum bu" dedi.

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