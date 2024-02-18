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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Eli genel merkezlerde gözü başka mevkilerde olanlar yönetemez

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#Secim2024#İstanbul#İyi Parti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Eli genel merkezlerde gözü başka mevkilerde olanlar yönetemez
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2024 16:30

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert eleştirilerde bulundu. Akşener, "Eli, genel merkezlerinde, gözü başka mevkilerde boş zamanlarında da, İstanbul’da olanlar bu şehri yönetemez" dedi.

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Bugün İYİ Parti'nin İstanbul adaylarının tanıtıldığı toplantıda konuşan Meral Akşener, kürsünden Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

İYİ Parti lideri Akşener, "Geldiğimiz noktada aziz İstanbul dertlerin düğümlendiği bir şehir. Deprem tehlikesi ile yaşayan bir şehir, yoksullukla boğuşan bir şehir. Rantla boğuşan şehir. Sorunlar derinleşti. Bir şeyleri değiştirmeye çalışanlar oldu. İstanbul için taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun. Ancak görüyoruz ki çaba sarf edilse de çözülemeyen sorunlar var." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Eli genel merkezlerde gözü başka mevkilerde olanlar yönetemez

İmamoğlu'na sert sözlerle yüklenen Akşener, 'Aklı, kalbi İstanbul’da olanların yönetmesi gerekiyor. Eli genel merkezlerde gözü başka mevkilerde olanlar yönetemez. Kendi gölgesinden cesaret alıp kibirle hareket edenler bu şehri yönetemez. Gelin artık bu vasatlık son bulsun.' ifadelerini kullandı.

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'İKİSİ DE KORKTU, KABUL ETMEDİ' DEMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Aralık ayında Uşak'taki konuşmasında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı sert sözlerle eleştirmişti. Akşener, "Saraçhane'ye ikinci kere gittim. Ve bugün sövenler o gün rahmetli anama kadar götürdüler işi. N'aptım boyumu eğdim, kazanalım diye ağzımı açmadım, millet bu arkadaşları istiyor diye o masaya götürdüm. O masadan kovuldum. Ve ikisi de korktu, kabul etmedi. Benim değil, milletin istediğini kabul etmediler" ifadelerini kullanmıştı.

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#Secim2024#İstanbul#İyi Parti

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