İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ‘İlham veren adımlar’ buluşmasına katıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Cemil Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen ‘İlham Veren Adımlar Buluşması’na katıldı. İmamoğlu’na eşi Dilek İmamoğlu’da eşlik etti. Etkinliğe iş, bilim ve sanat dünyasından birçok kişi katıldı.

"PROJE BİRÇOK KİŞİDEN DESTEK GÖRDÜ, BİR SOSYAL DAYANIŞMA HAREKETİNE DÖNDÜ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Büyüt hayalleri projesi İstanbul Vakfı çatısı altında değerli eşim Dilek Hanım'ın öncülüğünde 2021 yılında hayata geçti. Aslında dün gibi ama yine üstünden işte 3 yıl geçmiş. Geçtiğimiz 3 yılda da çok yol katetti, çok önemli projelere imza atıldı. O kadar büyüdü ki ve o kadar konuşulur oldu ki gurur duymamak mümkün değil. Dayanışma esasına dayanan proje birçok kişiden destek gördü ve bir sosyal dayanışma hareketine döndü. Binlerce genç kızın okuma, çağdaş bir eğitime kavuşma hayaline katkıda bulunmak için hiç kuşkusuz mutlulukların en güzel duygularını bize yaşattı. Bu tür çalışmalarla burs alan öğrencilerimize her alanda destek olurken bir yandan da kendi aralarında iletişim kuracakları, birbirini tanıyacakları, belki hayat boyu onlar için çok özel, çok güçlü dayanışma hatlarını ve paylaşım ağlarını kuruyor olmaları. Sürekli diyalog içerisinde olan büyüt hayallerini, ailesi çok daha sıkı, çok daha kuvvetli bağlarla birbirlerini hissederek hayata devam ediyorlar" dedi.

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"3 BİN ÜNİVERSİTELİ KIZ ÖĞRENCİYE EĞİTİM BURSU DESTEĞİ SAĞLANMIŞ OLDU"

Konuşmasının devamında İmamoğlu, "Proje tabii sadece burs alan gençlerle de sınırlı kalmıyor. Yapılan etkinlikler ve ziyaretler aracılığıyla geniş kitlelerle buluşuyorlar. Büyüt hayallerini artık büyük bir sosyal dayanışma hareketine dönüştü. Dayanışma sahnede büyüyor adlı etkinlikten elde edilen gelir depremzede üniversiteli kız öğrencilerimize eğitim bursu olması için Büyüt Hayallerini projesine bağışlanan bir aşamaya evrildi. Projenin ilk meyvesi olan ve gerçekten içi çok ilham verici hikayelerle dolu olan, 'İlham Veren Adımlar' kitabının satışından elde edilen gelir ve bağışçılarını destekleriyle 2023-2024 öğretim yılında 3 bin üniversiteli kız öğrenciye Büyüt Hayallerini eğitim bursu desteği sağlanmış oldu. Öyle inanıyorum ki bu sayı burada da kalmayacak, daha yukarılara tırmanacak bunu şimdiden hissedebiliyorum. Projeden yararlanan genç kızlarımızın sayısı bu anlamda gün geçtikçe de artıyor. Çünkü biz hep şuna inandık ve bu kavramın, bu ülkenin kurtuluşu, bu ülkenin büyümesi, gelişmesi, kalkınması noktasında çok önemli. O da fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, nesillerle geleceği karşılamak. Çünkü biliyoruz ki cumhuriyet ve gençlik ayrılmaz bir bütündür. Cumhuriyet eğitim seferberliğidir. Cumhuriyet aydınlanmadır. Cumhuriyet cehaletle mücadele, savaştır. Cumhuriyet çocuklarımızın dünyadaki çağdaşlarıyla rekabet edebilecek hatta birçok konuda öncü adımlar atabilecek şekilde bilgiyle donatılmasıdır. Cumhuriyet kadın ve erkek eşitliğidir. Cumhuriyetin bizlere kazandırdığı belki de en önemli değer eşitliktir. Ve hiçbir cumhuriyet Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı eşitlik duygusunu asla ve asla aklından çıkarmamalıdır. Cumhuriyetin bizlere kazandırdığı bu değerle beraber hayatımız elbette ki çok daha güçlü, çok daha karakterli. Ve çok daha medeni bir sürece evrilecek. Cumhuriyetin değerini bilmek, Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmak demek herkes için eşit eğitim hakkına sahip çıkmak demektir" diye konuştu.