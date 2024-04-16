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İstanbul Boğazı'nda yunusların hayran bırakan görüntüsü

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#İstanbul#Fotoğraf#Kültür
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2024 13:25

İstanbul'un Fatih ilçesinde Sarayburnu açıklarında 2 yunus balığın metrelerce yükseğe zıpladığı anlar sosyal medyada milyonlarca kez görüntülendi.

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İstanbul’daki yunusları şehrin sembol yapıları ile görüntülemeye çalışan Alman amatör fotoğrafçı Johannes Moths, eşsiz görüntüler yakalıyor. Bu kez Ramazan Bayramı tatilinde Maltepe Sahili açıklarında görüntülediği 2 yunus metrelerce yukarı zıplıyor.

Sosyal medyada en çok izlenenler arasında yer alan video yakalanması nadir anlardan ve o anların daha güzel olması için Moths, yunusları ağır çekim tekniği ile görüntüleyip yavaşlatıyor.

İstanbul Boğazında yunusların hayran bırakan görüntüsü

Diğer yunus görüntülerini ise 150 günde çekmeyi tamamladı ve hepsinden seyrine doyumsuz bir klip oluşturdu. Marmara Denizi’nde artan yunus balığı popülasyonu sayesinde artık daha fazla amatör ve profesyonel fotoğrafçıların ilgi odağı haline geldi.

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İstanbul Boğazında yunusların hayran bırakan görüntüsü

Moths belgesel tadında çektiği görüntüler izleyenleri adeta masalsı bir yolculuğa çıkartıyor.

İstanbul Boğazında yunusların hayran bırakan görüntüsü

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#İstanbul#Fotoğraf#Kültür

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