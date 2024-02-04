İstanbul Boğazı'nda kılavuz kaptan hayatını kaybetti

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden olayla ilgili "Bu sabah, İstanbul Boğazı güney girişinde kılavuzluk hizmeti vermek için gemiye katılırken, transfer esnasında denize düşen Kılavuz Kaptanımız Oğuz Kök şehadete ermiştir. Deniz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve denizcilik camiasına sabırlar diliyoruz" açıklaması yapıldı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "İstanbul Boğazında kılavuzluk hizmeti vermek için transfer botunda bulunan iki denizcimiz denize düşmüş, hemen hastaneye ulaştırılan denizcilerimizden kılavuz kaptan Oğuz Kök hayatını kaybetmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza baş sağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.