İstanbul Boğazı'nda denizanası istilası

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Beşiktaş ilçesinin Arnavutköy sahili, olta balıkçılarının, yürüyüş yapmak ve deniz havası almak isteyenlerin tercih ettiği noktalar arasında yer alıyor. Bu önemli uğrak noktasında, son günlerde deniz yüzeyinde çok sayıda denizanası birikti. Denizanalarının yanı sıra, deniz yüzeyindeki poşet, kova, tenis topu gibi çöpler dikkat çekti.

Balıkçılar oltalarına çok sayıda denizanası ve çöpün takıldığını dile getirdi. Sahilde balık tutan Fatih Karakuş, “Çok kirliydi, denizanaları sabah dalga ile karşı tarafa doğru gitti. Bayağı kirli ve pis. Oltamıza poşetler takılıyor. Yapacak bir şey yok, atıyorlar. 2 tane çöp kutusu koymuşlar. Biz oltamıza takılanı çöp kutusuna atıyoruz. O çöp kutuları oraya süs için konulmamış. Bazı kişiler, 'Biz çöp atmazsak belediye işçileri ne yapacak?' diyor ve atıyor" dedi.

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OLTALARA TAKILIYOR

Sahilde balık tutan Bülent Vermez, “Denizanaları bizi de etkiliyor, bir de denizde pisliği iyice topluyor. Oltamıza denizanası da çöp de takılıyor. Bazen balık bile çekemiyoruz. Çok pis deniz, hor kullanıyoruz. Denize çöp atılmaz da insanlarımı maalesef atıyor. Burası bizim milli servetimiz" diye konuştu.

NEDENİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KİRLİLİK

Aseksüel üreme gerçekleştirerek kendilerini sınırsızca kopyalayabilen denizanalarının istilasına, dünyanın pek çok denizinde zaman zaman rastlanıyor. Uzmanlar denizanası istilasına kirlilik ve iklim değişikliklerine bağlı hava sıcaklığındaki ani artışların neden olduğunu söylüyor. Karların erimesi sonucu dereler vasıtası ile denize taşınan besin elementleri sayesinde de denizanası sayısında artış yaşandığı ifade ediliyor.