İstanbul bilmecesinde son hafta

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Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik’in değişimciler adına adaylığını ilan etmesinin ardından Genel merkezcilerin adayı da bu hafta içinde belli olacak. Kılıçdaroğlu’nun işaretiyle kesinleşecek adayla ilgili eski il başkanı Cemal Canpolat ve eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Selçuk Sarıyar’ın adı öne çıkarken, eski il başkanlarından Gürsel Tekin’den de söz ediliyor.

DEĞİŞİMCİLERDEN GÖVDE GÖSTERİSİ

Çelik’in adaylık açıklamasını yaptığı toplantıya CHP’nin İstanbul’daki 39 ilçe başkanından 27’sinin katılması kulislerde, “İstanbul kurultayı öncesinde değişimcilerin gövde gösterisi” yorumlarına yol açtı. Genel merkezciler ise toplantıya katılan ilçe başkanları ile ilgili, “Toplantıya katılmayanlar da oldu, o nedenle toplantıda bulunmak destek anlamına gelmez. İlçe başkanı arkadaşların basın toplantısına katılımı nezaket çerçevesinde de değerlendirilmeli. Sonuçta her şey kurultay salonunda belli olacak” dediler. Ancak bütün bu gelişmeler, 8 Ekim’de Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak kurultayın kıyasıya yarışa sahne olacağının işareti olarak değerlendiriliyor.