İstanbul Bilim Olimpiyatları Demirören MTAL’de yapıldı

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İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Temel Fikirlerden Temel Bilimlere Projesi’ kapsamında düzenlenen olimpiyatlarla, temel bilimler alanında yetenekli öğrencileri keşfederek nitelikli çalışmalar yapmalarına yardımcı olmak ve bu alanda desteklemek amaçlanıyor. 2017 yılından bu yana iki aşamalı olarak düzenlenen yarışma, ortaokul ve lise düzeyinde matematik, bilgisayar, fizik, kimya, biyoloji ile coğrafya alanlarında yapılıyor.

50 ÖĞRENCİYE 5 SORU

İstanbul’daki farklı ortaokullardan 50 öğrencinin girdiği sınavda zordan kolaya doğru 5 soru soruldu. Başarılı olan öğrenciler, madalya ve çeşitli ödüller alarak proje kapsamında TÜBİTAK sınavlarına hazırlanma olanağı kazanacak. İstanbul Bilim Olimpiyatları Koordinatörü Murat Yoğurtçu sınavla ilgili şu bilgileri verdi:

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BAŞARILI OLAN MİLLİ TAKIMA

“Başarılı olanlar İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği Temel Fikirlerden, Temel Bilimlere Projesi kapsamında verilen eğitimlere katılmaya hak kazanıyor. Bu eğitimleri alan öğrenciler de TÜBİTAK sınavlarına girip milli takıma geçiyor. Milli takımın tamamına yakını bizim öğrencilerimizden oluşuyor. Çocuklar da yoğun ilgi gösteriyor. Demirören MTAL yeni kuruldu. Biz Türkiye’nin gözde, gelecek vadeden okullarında bu sınavları yapıyoruz, onları işin içerisine dahil etmeyi hedefliyoruz.” Her geçen yıl katılımcı sayısı artan İstanbul Bilim Olimpiyatları Yarışması’na 2023’te 50 bine yakın öğrenci katıldı.

Murat Yoğurtçu

DEMİRÖREN’DEN 8 ÖĞRENCİ

Demirören Medya ve Teknoloji MTAL’in Müdür Yardımcısı Gülümser Alan, “Sınava giren öğrenciler akademik olarak başarılı öğrenciler; önümüzdeki yıl bizi tercih etme potansiyelleri yüksek, o yüzden ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Lise düzeyinde Bilim Olimpiyatları’na hazırlanan 8 öğrencimiz var. Hem bilgisayar ve internet altyapısı hem de teknoloji lisesi olduğumuz için sınavın bilişim ayağının okulumuzda yapılması tesadüf değil” dedi.

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Gülümser Alan