İstanbul barajlarında kritik seviye! İşte son doluluk oranı

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DENİZ KABUKLARI VE ÇÖPLER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

İstanbul'da etkili olan sıcak hava dalgası ve buharlaşma en çok barajlardaki su seviyesini etkiledi. İstanbul'a su sağlayan on barajdan biri olan Sazlıdere'de su seviyesi 24 Ağustos Perşembe itibariyle yüzde 4.18 olarak kayıtlara geçti. Barajdaki su seviyesinin gerilemesiyle deniz kabukları ve çöpler de gün yüzüne çıktı. Barajın çevresi bataklığa döndü. İzmir'den yakınlarını ziyaret etmek için İstanbul'a gelen Gökhan Öztürk ve ailesi piknik yapmak için Sazlıdere Barajı'na geldi. Ailenin içinde bulunduğu minibüs Sazlıdere'de bataklığa saplandı.

Öztürk'ün yardımına Sazlıbosna mahallesi sakinleri koştu. İki saat süren çalışmaların ardından Öztürk'ün minibüsü traktör yardımıyla çekilerek bataklıktan çıkarıldı.

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"İKİ SAATTİR UĞRAŞIYORUZ"

Keyifli bir gün geçirmek için ailesiyle birlikte baraj kenarına pikniğe geldiğini söyleyen Gökhan Öztürk, "İlk defa geldik. İzmir'den geliyoruz. Başımıza böyle bir olay geldi. Bataklık yani çamur, görüyorsunuz. İki saattir burada onunla uğraşıyoruz. Keyif yapmaya gelmiştik. Üzücü bir durum" dedi.

"BALIK TUTMAK ZORLAŞTI"

İzin günlerinde Sazlıdere Barajı'na balık tutmaya geldiğini söyleyen Agâh Serbest ise, "Sultançiftliği’nden geliyorum. Evet, baya bir kuraklık oldu. Bir ay değil, bütün sene kurak geçti. Yağmur yok, birşey yok. Yukarıdan buraya kadar su çekildi. Dolayısıyla balık tutmakta zorlaştı. Rüzgarın uçurduğu, milletin bıraktığı çöpler oluyor. Şu ana kadar sıkıntı olmadı; ölü balık görmedik, duymadık. Bir sıkıntı yok yiyoruz" dedi.

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SAZLIDERE'DE YÜZDE 4.18, ÖMERLİ'DE YÜZDE 64.54

24 Ağustos Perşembe günü itibariyle İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 31.25 olarak kayıtlara geçti. 24 Ağustos 2022 tarihinde ise, İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 59.65 oranındaydı. 2013 - 2023 yılları arasındaki 10 sene içinde barajlardaki doluluk oranı en yüksek olan yıl, 617.17 milyon metreküple 2015 oldu. Barajlardaki doluluk oranının en düşük olduğu yıl ise, 145.29 milyon metreküple 2014 yılı olarak kaydedildi. Sazlıdere Barajı'ndaki doluluk oranı 23 Ağustos Çarşamba günü itibariyle yüzde 5.03 iken, 24 Ağustos Perşembe günü itibariyle doluluk oranı yüzde 4.18 olarak kayıtlara geçti. 24 Ağustos itibariyle İstanbul barajlarında en yüksek doluluk oranı ise, yüzde 64.54 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü.

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MUĞLA'DA BARAJIN SU SEVİYESİ DÜŞTÜ, KÖY EVLERİ ORTAYA ÇIKTI

Muğla'nın Milas ilçesinde 2014 yılında yapımı tamamlanarak 8 bin 300 dekarlık tarım arazisinin sulamasını sağlayan 20,6 milyon metreküp su depolama hacmine sahip Derince Barajında su seviyesi düştü. Barajdaki suların çekilmesi ile birlikte yaklaşık 30 hanenin bulunduğu eski Günlük köyü yapıları gün yüzüne çıktı.

baraj suyu altına kalan eski evlerin su seviyesinin düşmesi sonrası ortaya çıkması, barajdaki su seviyesinin ne kadar düştüğünü de gözler önüne serdi. Bölgede bulunan hayvanlar ise suyun çekildiği yerlerde otlanmaya başladı.