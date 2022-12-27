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İstanbul barajları alarm veriyor! Kritik seviye

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#İstanbul#Baraj#Su
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2022 12:59

İstanbul’da beklenen yağışların bir türlü gelmemesi barajların doluluk oranını etkiledi. İSKİ verilerine göre, İstanbul'da barajların doluluğu, geçtiğimiz yıl aynı döneme oranla yüzde 13.86 azaldı.

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Yeni yıla günler kala İstanbul’da barajlardaki doluluk oranları alarm vermeye başladı. İstanbul'da beklenen yağmurların bir türlü gelmemesi, barajların doluluk oranını da etkiledi. İSKİ verilerine göre geçtiğimiz yıla oranla barajların doluluk oranları yüzde 13.86 azaldı. Geçen yıl 27 Aralık'ta yüzde 47.44 olan İstanbul barajlarının doluluk oranı, tam bir yıl sonra yüzde 33.58’e geriledi.

Sazlıdere Barajı’nda dron ile havadan çekilen görüntülerde barajın bazı noktalarında suyun sadece ince bir kanal boyu ilerlediği ve çevresinin kuruduğu görüldü. Geçtiğimiz yıllarda su ile dolu olan alanlara araç girdiği ve çekilen su ile birlikte su altında kalan ağaçların gün yüzüne çıktığı görüldü.

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#İstanbul#Baraj#Su

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