İstanbul Bağcılar'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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Kaza, Batışehir Caddesi'nde, saat 07.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; 34 NGH 96 plakalı otomobilin sürücüsü Başakşehir istikametinde ilerlerken otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek önce önünde ilerleyen otomobile çarptı. Savrulan otomobil karşı yöne geçerek 3 araca daha çarparak takla attı. Kazada, karşı yöne geçen otomobil sürücüsü ve yolcu, yola savrulup yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerşi, kaza nedeniyle yoğun trafiğin oluştuğu Tekstilkent istikametinde tek şeritten kontrollü olarak araç geçişini sağladı. Her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluşurken kazaya karışan araçların bulunduğu yerden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü Eyüp Taştan, "Biz Bayrampaşa’daki iş yerimize giderken bir otomobil öbür şeride geçip takla attı. Önümdeki araca vurunca ben de o araca çarptım. Karşı yöne geçen araçta iki yaralı vardı. Bir tanesinin durumu ağırdı" diye konuştu.