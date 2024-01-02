İstanbul 2024’e böyle girdi

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Saat 20’den sonra birçok yerde trafik olmazken, Beyoğlu ve çevresi ile Boğaz hattı adeta kilitlendi. Birçok vatandaş trafiğe takıldığı için yeni yıla araçlarında girmek zorunda kaldı. İstanbulluların eğlence olmasa da yılbaşına girmek için tercih ettikleri mekân yine İstiklal Caddesi oldu. On binlerce kişi caddede toplanınca yürümek bile imkânsız hale geldi. İstanbul polisi yılbaşı için olağanüstü güvenlik önlemleri almıştı. Her yıl olduğu gibi sivil polisler de kritik noktalarda görevdeydi. Ancak polisin tüm önlemlerine rağmen, İstiklal Caddesi’ne çıkan Sadri Alışık Sokak’ta kavga çıktı. Bir vatandaş bacaklarından bıçaklandı. Polis ekipleri hayati tehlikesi olmayan vatandaşı hastaneye kaldırdı.

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VALİ’DEN TAKSİM DENETİMİ

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu ile birlikte yeni yılın ilk saatlerinde Taksim Meydanı’nda yılbaşı tedbirlerini uygulayan polis ekiplerini denetledi. Vali Gül ve beraberindekiler daha sonra Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne giderek sağlık personelinin yeni yılını kutladı, yılın ilk bebeği Kaan ve annesi Merve Çavuş Kürekçi’yi ziyaret etti.

İstanbul polisi bir çok kritik noktada trafik denetimi yaptı ve alkollü sürücülere göz açtırmadı. Ortaköy’deki denetim sırasında bir kadın sürücü polislere direndi. Sürücünün ehliyeti bulunmadığı ortaya çıktı. Trafik sigortası bulunmayan otomobil otoparka çekildi, sürücüye ceza yazıldı.

KAR ALTINDA SICAK GECE

- TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinde yeni yıla doluluk coşkusuyla girildi. Bursa Uludağ ve Bolu Kartalkaya’daki otellerin doluluk oranı yüzde 100’e ulaşırken, günübirlikçilerin de akın etmesiyle pistler doldu. Erzurum Palandöken’e de yerli ve yabancı turist akını vardı. Palandöken’de kar üstündeki eğlence gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.