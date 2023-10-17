İsrailli yazar Harari'den CNN Türk'te açıklamalar

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İsrailli ünlü yazar Yuval Noah Harari, CNN Türk'te İsrail-Hamas savaşına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Harari'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"FİLİSTİNLİLER İÇİN UMUT VERMEMİZ GEREKİYOR"

Bu noktaya kadar evet. Netanyahu'nun yaptığı yanlış bir şey. Filistin kurtuluş örgütü ile konuşmak yerine Hamas'ın Gazze'de olmasına destek çıktı. Batı Şeria'daki kontrolünü etkilemeyecekti. Yıllar boyunca Hamas ve İsrail barış olmadan yasadı. İsrailliler adına konuşuyorum. Ebeveynlerin gözleri önünde çocuklarını öldürdüler. Hamas'ı siyahlaştırmak çözüm değil. Filistinliler için umut vermemiz gerekiyor. Filistin'i bombalamak hem İsrail hem de Filistinliler için umut yaratmayacak.

"GAZZE'DEKİ SİVİLLERİN HAYATINI KORUMAK İÇİN YOLLAR ARAMALIYIZ"

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Bu çatışmanın büyümesini engellememiz gerekiyor. Bunun bir yolu da hamasın tüm rehinleri salıvermesi gerekiyor. Hamas iki yasındaki bebeği rehin tutuyor şu an. Geleceğe umut ışığı tutmuş oluruz. Hamas bir terör örgütü. En sivil halka karşı hasarı en düşük seviyede tutmaya çalışılmalı. Filistinli sivilleri korumamız gerekiyor. En azından kadın ve çocukları güvenli bölgede tutmalı. Hiçbir ülke sınırlarını açmaya ikna olmazsa İsrail olmak zorunda. Geçici olarak güvenli bölge oluşturulmalı. Çatışmanın sonunda Gazze'ye geri dönebilirler. Gazze'deki sivillerin hayatını korumak için yollar aramalıyız. Hamas şu an psikolojik savaş yürütüyor. Dışarıdaki kişilerin sorunun karmaşıklığını görüp, duygusal olarak tembelliğe kaçmadan, gerilimi azaltması ve gelecekte barış için umut oluşturması gerekiyor.

İSRAİLLİLER VE FİLİSTİNLİLER BARIŞ İÇİNDE YAŞAYABİLİR Mİ?

Şu anda imkânsız gibi duruyor ancak benim halkımın tarihine baktığımızda Almanlar Yahudileri katletti ve şu anda çok iyi dostlar. Tarihe baktığınızda insanlar doğru tercihlerde bulunurlarsa uzun vadede mümkün. Siyasetçiler geçmişteki yaraları deşerek yeni yaralar açmayı hedefliyor. Bu çatışmanın devam etmesini garantiliyor.