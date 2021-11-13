İsrailli çiftle 1 Türk casusluktan tutuklandı

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Camdan çeşitli açılardan fotoğraflar çeken çift, iddiaya göre birbirlerine fotoğrafları gösterip, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın evinin olduğu bir fotoğraf hakkında konuştu. Restoran çalışanı bir garson, konuşmalara şahit olunca durumu polise bildirdi. İsrailli çift N.O. ile M.O. ve Türk vatandaşı İ.A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı hakkında savcılık, ‘siyasal ve askeri casusluktan’ tutuklama talep etti. 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, dosyaya gizlilik kararı getirildi.