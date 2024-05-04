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İsrail’le ticari ilişkiler... "Amacımız ateşkese zorlamak"

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#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#İsrail#Ateşkes
İsrail’le ticari ilişkiler... Amacımız ateşkese zorlamak
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 07:00

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde MÜSİAD Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

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Erdoğan görüşme sonrası yaptığı açıklamada, özetle şunları söyledi: “Türkiye, Gazze’ye gönderdiği toplam 50 bin tona yaklaşan insani yardım malzemesiyle dünyada ilk sıradadır. İsrail’e, ateşkese ve geçişine izin verdiği insani yardım miktarını artırmaya zorlamak amacıyla ticari olarak biliyorsunuz bazı tedbirler aldık. İlk etapta 54 ürün grubuna ihracat kısıtlaması getirdik. Dünden itibaren de tüm ürünleri kapsayacak şekilde İsrail’le ihracat ve ithalat işlemlerini durdurduk. Attığımız bu adımın ortaya çıkaracağı sonuçları iş dünyamızla eş güdüm ve istişare içinde yöneteceğiz. Şunun bilinmesini isterim biz bölgemizdeki hiçbir ülkeyle düşmanlık ve kavga peşinde değiliz.

ÖRNEK TEŞKİL EDECEK

Her fırsatta ifade ettiğim gibi biz coğrafyamızda çatışma, kan ve gözyaşı görmek istemiyoruz. Tüm inançlar olarak hep birlikte barış, refah ve istikrar içinde yaşamak istiyoruz. Aldığımız bu kararla Batı’nın bizim üzerimize nasıl saldıracağını çok iyi biliyoruz. Ama ben şu anda MÜSİAD şahsında tüm Türk işadamlarına şunu söylüyorum. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz ve bileceğiz ki önümüzdeki yol mazlumların yanında yer alma yoludur. Onun için bizim burada tek bir gayemiz vardır. O da Batı’nın koşulsuz askeri ve diplomatik desteğiyle
kontrolden çıkan Netanyahu yönetimini ateşkese zorlamaktır. Ateşkes ilan edildiği Gazze’ye yeterli miktarda insani yardım girişine müsaade edildiği durumda amaç zaten hasıl olacaktır. Türkiye’nin bu hamlesi mevcut tablodan rahatsız olan diğer ülkelere de örnek teşkil edecektir.”

 

 
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#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#İsrail#Ateşkes

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