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'İsrail’le işbirliğini geliştirmeye hazırız'

#Antisemitizm#İslam Düşmanlığı#Recep Tayyip Erdoğan
İsrail’le işbirliğini geliştirmeye hazırız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Beştepe’de, Türk Yahudi Toplumu ve İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı Üyelerini kabul etti.

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Erdoğan konuşmasında özetle şu mesajları verdi:

“Topraklarımız tarih boyunca dünyanın farklı bölgelerinde zulüm görmüş Yahudilerin sığınacağı bir liman olmuştur. Bizler 1492’de engizisyondan kaçan Yahudileri kucak açmış bir milletiz. Osmanlı’nın Yahudilere kucak açmasını sağlayan ruh bugün de en canlı şekilde mevcudiyetini korumaktadır. İslam düşmanlığının nasıl insanlık suçu olarak görüyorsak antisemitizmi bir insanlık suçu olarak görüyoruz.

İSRAİL’E KATKI YAPAR

Ortadoğu’da barış ve istikrarın güçlendirilmesi için hep birlikte çaba sarf etmeliyiz. Kudüs başta olmak üzere Filistin meselesinde atılacak adımlar sadece Filistinlilerin değil İsrail’in güvenlik ve istikrarına katkı yapacaktır. İsrail Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile yeniden canlanan diyaloğumuzu bu bakımdan önemsiyorum.

BÖLGE İÇİN HAYATİ

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Filistin konusundaki görüş ayrılıklarımıza rağmen İsrail’le ekonomi, ticaret ve turizm alanındaki ilişkilerimiz ilerlemektedir. İsrail’in barış çabaları bağlamında yapıcı ve samimi bir tutum sergilemesi normalleşme sürecine katkıda bulunacak. Kudüs’te tüm inanç gruplarının hassasiyetini gözetecek bir çözüm bulunacağına inanıyorum. Türkiye- İsrail ilişkileri bölgemizin istikrarı bakımından hayatidir. İşbirliğimizi geliştirmeye, potansiyelimizi daha iyi değerlendirmeye hazırız. Temas ve diyaloğu sürdürmeye önem veriyorum.”

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#Antisemitizm#İslam Düşmanlığı#Recep Tayyip Erdoğan

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