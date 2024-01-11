İsrail’e casusluk operasyonları: Dur bakalım bu daha işin ilk adımı

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Ankara’da dün MİT Kale Yerleşkesi’nde düzenlenen, ‘MİT’in 97. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri’nde konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Son 21 yılda gerçekten kritik günler yaşadık. Nice badireleri aştık, nice saldırılara maruz kaldık, nice zorlukların, engellerin üstesinden alnımızın akıyla geldik. Tüm bu süreçlerde, MİT mensuplarımızın sadece gayretlerine, cesaretlerine ve vatanperverliklerine değil, aynı zamanda yüksek vazife şuurlarına, entelektüel birikimlerine, analiz kabiliyetlerine de bizzat şahitlik ettim.

GİZLİ KAHRAMANLAR

Devleti için gerekirse hiç düşünmeden canını verecek nice kardeşlerimizle birlikte omuz omuza çalıştık. MİT’in gizli kahramanlarının, nasıl büyük bir özveriyle görevlerini ifa ettiklerini çok çok iyi biliyorum.

Gelinen aşamada şu gerçeği hemen herkes kabulleniyor. Türkiye, küresel satranç tahtasında oyun kurucu bir aktör olarak müessir güç konumunu günden güne pekiştirmektedir.

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MASADA VE SAHADA

Masada ve sahada güçlü Türkiye iddiamız hamdolsun artık tüm unsurlarıyla birlikte gerçeğe dönüşmektedir. Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Amerika’ya dünyanın farklı kıtalarındaki pek çok muhataplarımız da bu gerçeği dile getiriyor.

Güvenlik kurumlarımızın eşgüdüm ve işbirliği içinde çalışması, milletimize işte bu tarihi başarıları yaşatmıştır. Sizlerin şahsında tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum.

TAKDİR EDİYORLAR

Ülkeler arasında imzalanan güvenlik ve askeri işbirliği anlaşmalarının sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye hamdolsun bu riskleri çok erken fark eden, savunma kapasitesine yatırım yapmaya çok erken başlayan ülkelerden biridir. Geçmişte bizi eleştirenlerin tamamı şimdi ülkemizi takdir ediyor. İHA ve SİHA’ların sembolü olduğu savunma sanayisi hamlelerimiz, bugün tüm dünyada hayranlıkla takip ediliyor. Bir dönem yüzde 80 oranında dışa bağımlı olduğumuz savunma sanayisi, bugün ülkemizin katma değeri en yüksek ihracat kalemi haline geldi.

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TANIYACAKSINIZ

Türkiye’nin başta Gazze’deki katliamlar olmak üzere bölgesel krizlerde sergilediği dik ve dirayetli duruşun birilerini rahatsız ettiğini ve birilerinin hesaplarını bozduğunun farkındayız. Son dönemde ülkemize yönelik espiyonaj faaliyetlerinin yoğunlaşması bu rahatsızlığın tezahürlerinden sadece biridir. Bunlar karşısında elbette biz de boş durmuyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatımız göğsümüzü kabartan operasyonlarıyla kazın ayağının öyle olmadığını tüm dünyaya gösteriyor. İsrail’in ülkemizdeki casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız, bizi tehdit edenlere cevabımızı çok net vermiştir. Tabii bu İsrail’i ciddi manada şaşırtmıştır; nasıl oldu da bunları toparladınız, bunları aldınız, yakaladınız vesaire gibi. Daha dur bakalım, bu, bu işin ilk adımı. Türkiye’yi tanıyacaksınız. Hâlâ tanıyamadınız. Ama tanımaya mahkûmsunuz.”

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YARINA BIRAKIRIZ AMA YANLARINA BIRAKMAYIZ

- Erdoğan, MİT’in operasyonlarını anlatırken şöyle dedi: “Milli İstihbarat Teşkilatımız, yaygın kaynak ağı ve ileri teknolojiye sahip imkânlarıyla teröristlere nefes aldırmıyor. Suriye ve Irak’taki nokta istihbari operasyonlarımızla PKK’nın sözde lider kadrosunu inlerinden çıkamaz hale getirdik. Artık istihbarat teşkilatımız bunların ayak takımlarıyla uğraşmıyor. Tamamıyla lider kadrolarını yok etmenin gayretinde. Şehitlerimizin hesabını teröristlerden misliyle soruyoruz, soracağız. DEAŞ’ın sözde lideri El Kureyşi, MİT tarafından Suriye’deki ininde etkisiz hale getirildi. Türkiye Cumhuriyeti belki yarına bırakır ama ihaneti ve terörü kimsenin yanına kâr bırakmaz. DEAŞ’ından FETÖ’süne, PKK’sından DHKP-C’sine kadar milletimizi hedef alan hiçbir illegal yapıya hayat hakkı tanımayacağız. Bilhassa 15 Temmuz gecesi 253 vatandaşımızı şehit eden FETÖ’cü hainlerin peşini bırakmamakta kararlıyız.”

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TÜRKİYE EKSENİ

- “Birilerinin iddialarının aksine ülkemizde bir eksen kayması yaşanmamış, bilakis uzun arayışlardan sonra ülkemiz asıl eksenini bulmuştur. Bu eksenin adı da ‘Türkiye eksenidir’. Eskiden olduğu gibi ‘Başkaları ne der?’ kaygısıyla hareket etmiyoruz. İç ve dış siyasette aldığımız her kararı, hayata geçirdiğimiz her politikayı tamamen Türkiye eksenli olarak belirliyoruz.”

AKILLI TELEFON UYARISI

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilgi güvenliğinden bahsederken akıllı telefonlara dikkat çekti: “Akıllı telefonların yaygınlaşması ile birlikte kamu görevlileri arasında yabancı mesajlaşma uygulamalarının kullanımı da arttı. Söz konusu uygulamalardan resmi kurumlarımıza ait birçok bilgi, belge, not ve doküman da maalesef paylaşılıyor. Bu durumun bilgi güvenliği açısından ciddi bir zafiyet oluşturduğu açıktır. Avrupa ülkelerinin son dönemde bu uygulamaların kullanımı noktasında belli seviye ve görevlerdeki kamu personeline yönelik çeşitli kısıtlamaları hayata geçirdiğini görmekteyiz. Bu konuda devletimizin de artık harekete geçmesi gerektiği inancındayım. Yabancı aplikasyonlar yerine kendi şirketlerimiz tarafından geliştirilen Türkiye menşeli uygulamaların kullanılmasının teşviki bu süreçte bir alternatif olarak değerlendirilebilir.”

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YAPAY ZEKÂ BENZETMESİ DİJİTAL ATOM BOMBASI

Törende konuşan MİT Başkanı İbrahim Kalın ise özetle şunları söyledi:

- DEVLETE VE MİLLETE YAPILAN HİÇBİR KÖTÜLÜK CEZASIZ KALMAZ: “Bugün yaşanan küresel sorunların temelinde küresellikten ve adil katılımdan çok ben-merkezci ve tek taraflı güç politikaları yatıyor. Kendine yeterlilik ve caydırıcılık, çok boyutlu tehditler ve küresel kırılganlıklar çağında egemenliğimizi ve bağımsızlığımızı korumak için iki temel hayati unsur. Bu iki unsur olmadan bir ülkenin bağımsız politika izlemesi ve egemenliğini güvence altına alması mümkün değildir.

- HİÇBİR KÖTÜLÜK CEZASIZ KALMAYACAK: Caydırıcılık şu demektir: Bir kişi size taş attığında karşıdan kurşun geleceğini bilmeli ve daha taşı eline almadan iki defa düşünmelidir. Devlete ve millete yapılan hiçbir kötülük cezasız bırakılmayacaktır.

- MİLLİ İSTİHBARAT AKADEMİSİ AÇILDI: Teşkilatımızın uluslararası itibarının güçlendirilmesi, Türkiye’nin istihbarat teorisi ve metodolojisi üzerine söz sahibi bir ülke olabilmesi amacıyla Milli İstihbarat Akademisi’nin açılışını gerçekleştirdiğimizi ilan etmekten mutluluk duyuyorum. Akademimizin ülkemize, istihbarat çalışmalarına, akademi dünyasına ve teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.

İbrahim Kalın

- YAPAY ZEKÂ TEHDİDİ: Sunduğu büyük imkânların yanı sıra büyük tehditleri de beraberinde getiren yapay zekâ, çağımızın adeta dijital atom bombasıdır. Barışçıl ve insancıl amaçlarla kullanıldığında hayatımızı kolaylaştıran ileri teknoloji her türlü manipülasyona da açık bir mahiyet arz etmektedir.

- SİBER SUÇLARLA MÜCADELE: Sınırı ve çerçevesi çizilmemiş yapay zekâ çalışmaları insanlığın geleceğini doğrudan tehdit etme potansiyeline sahiptir. Yapay zekâ, sanal gerçeklik, güçlendirilmiş gerçeklik, derin sahte ve diğer baş döndürücü gelişmeler karşısında siber vatanı korumak en az fiziki sınırlarımızı korumak kadar hayati önemdedir. Ülkemize yönelik siber saldırılara karşı etkin bir şekilde mücadele eden teşkilatımız tüm kurum ve kuruluşlarımızın siber suçlara karşı da korunaklı ve dirençli olması için çalışmaktadır.”

MİT 97 YAŞINDA

- Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 97’nci yaşını kutluyor. MİT’in geçmişi 1913’te kurulan Teşkilat-ı Mahsusa’ya kadar uzanıyor. Bugünkü Milli İstihbarat Teşkilatı’nın temeli ise 6 Ocak 1926’da atıldı. Atatürk’ün talimatıyla Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti kuruldu. Ancak bir yıllık hazırlığın ardından kuruluş tarihi 6 Ocak 1927 olarak kabul edildi. 1965 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı adıyla modernleşti. MİT’in Ankara’da ‘Kale’ diye anılan yeni binası 2020 yılında hizmete girdi.

MİT MÜZESİ

- 97. kuruluş yıldönümü töreni ‘Kale’ yerleşkesinde yapılırken, etkinlik sonrasında basın mensuplarına MİT’in yeni açılan müzesi gezdirildi. Müzede, istihbarat tarihine ışık tutan bilgi ve belgelerin yanı sıra istihbarat, casusluk faaliyetlerinde kullanılan kravat, ayakkabı, kalem, sigara paketi gibi cihazlar da yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve bakanlarla birlikte müzeyi gezerek bilgi aldı.

VALİLERE SEÇİM GÜVENLİĞİ UYARISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Beştepe’de Valilerle Buluşma programına da katıldı. Erdoğan burada özetle şunları söyledi:

“Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu kamuoyuyla ilk defa paylaşırken de ifade etmiştim. Öyle kritik bir eşikteyiz ki bundan sonra atacağımız adımlarla ya küresel gelişmişlik liginin ön sıralarındaki yerimizi alacağız ya da tekrar geriye düşme riski ile karşı karşıya kalacağız. Türkiye ne zaman kritik bir yol ayrımına gelse hemen kirli senaryolar, hain tuzaklar, alçakça oyunlar devreye sokuluyor. Son günlerde sık sık karşımıza çıkmaya başlayan 28 Şubatvari müsamerelerin gerisindeki güçleri de niyeti de hevesi de gayet iyi biliyoruz.

UYANIK TUTMAK

Milli birlik ve bütünlüğümüzün düşmanı sosyal fay hatlarını bu defa yabancı ve İslam düşmanlığı üzerinden harekete geçirmeye çalışıyorlar. Eskilerin deyimiyle kış kışlığını, gavur gavurluğunu elbette yapacaktır. Bize düşen görev, milletimizi bu hakkaniyet, adalet, ahlak ve insanlık dışı İslam ve Müslüman düşmanı Türk ve Türkiye düşmanı tuzaklara karşı uyanık tutmaktır.

İZİN VERMEYECEĞİZ

Türkiye 31 Mart’ta yeni bir seçime hazırlanıyor. Sizlerden ülkenin ve milletin geleceğini ilgilendiren her husus gibi önümüzdeki seçim sürecinde de üstün gayret bekliyorum. Milli iradenin ülke yönetimine yansımasının vasıtası olan seçimlerin sağlıklı bir şekilde, huzur ve güvenli bir şekilde yapılması şarttır. Her seçim dönemi gibi 31 Mart’ta da milletten alamadıkları desteğin acısını kargaşa ve kaos çıkartarak gizlemek isteyenler olabilecektir. Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart’ta da sandığa gölge düşürülmesine hep beraber izin veremeyeceğiz. Velhasıl sürecin baştan sona sorunsuz, sıkıntısız emin bir şekilde yürümesini gözeterek öncelikle sizler yapacaksanız.” m Selçuk BÖKE/ANKARA