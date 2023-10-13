İsrail’de ölenlerden biri Türk vatandaşı

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Türk Yahudi Toplumu’nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ölen Türk vatandaşının 52 yaşındaki Avraam Avi Zakuto olduğu belirtildi. İsrail’in Ankara Büyükelçiliği de yaptığı açıklamada, “Hamas’ın gerçekleştirdiği terör saldırısında bir Türk vatandaşı hayatını kaybetmiş, bir Türk vatandaşından da haber alınamamaktadır. Terörü yenmek, ancak tüm dünyanın ortak mücadelesi ile mümkün” denildi. Büyükelçilik, saldırılarda ölen ve kaybolan diğer ülke vatandaşlarına dair de bir fotoğraf paylaştı.

İSRAİL’E YERLEŞMİŞ

Türk Yahudi Toplumu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “7 Ekim Cumartesi sabahı İsrail’de yaşanan terör saldırısında 1972 yılında ailece İsrail’e yerleşen Türk vatandaşı, kardeşimiz Avraam Avi Zakuto’yu da 52 yaşında kaybettik. Acımız çok büyük” denildi.