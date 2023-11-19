İspat etsinler politikayı bırakırım

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İYİ Parti dün İstanbul’da Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, il başkanları ve belediye başkanlarının katıldığı “Seçim Hazırlıkları ve İstişare Toplantısı” düzenledi. Genel Başkan Meral Akşener, burada yaptığı konuşmada son zamanlarda kendisine ve partiye yönelik iddialara yanıt verdi. Akşener’in açıklamalarının şifreleri şöyle:

YEDİ İDDİAYA YEDİ YANIT

İddia 1: İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İYİ Parti Disiplin Kurulu’na başvurarak “Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in aile bireylerinin ve ayrıca özel kalem müdürü ve eşinin banka hesaplarının incelettirdiği” iddiasının incelenmesini istemişti. Ayrıca Akşener ve partililerin bazı farklı belediyeler ile işbirliği yaptığı iddiaları dile getirilmişti.

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Yanıt 1: Sedat Aksakallı kardeşim bizim partimizin ne var ne yokunu açıklayacak. Benim değil oğlumun ve onun eşinin hesaplarının kontrol edildiği gayri resmî bildirildi. Bu doğru bir bilgi. Kimin olduğunu söyleyemem çünkü gayri resmî bir bilgi ama biz ilgili bankaya müracaat ettik. Şimdi o gayri resmî bilgi resmî hâle gelecek ya da o banka diyecek ki; ‘Biz bulamadık. Benim, oğlumun, fabrikası olan arkadaşlarımızın hiçbirinin bu ülkenin hiçbir belediyesiyle herhangi bir irtibatı yoktur. Bunu ispat edemeyen şerefsiz oğlu şerefsizdir. İspat edildiği takdirde de ben bu politikayı tümden bırakacağım.

BİRDEN HDP HAYATLARINA GİRDİ

İddia 2: 2018 milletvekili seçimlerinde, Yavuz Ağıralioğlu’nun başını çektiği, İYİ Parti’den milletvekili olarak seçilip daha sonra partiden istifa eden milletvekillerinin “CHP’nin HDP ile yakınlaşmasında parti yönetiminin tavır koymadığı” iddiası.

Yanıt 2: Şimdi 8 milletvekili arkadaşımız o süreç içerisinde ayrıldılar. Onları incitecek tek kelime etmemeye gayret ettim. Her giden arkadaş çok ilginç bir biçimde bizi HDP ile eş güdüm hâline getirerek gitti. İlginç olanı şu; ya arkadaş siz 2018’de CHP ile yaptığımız ittifak çerçevesi içinde, o ittifakın içinde birinci sıralardan, ikinci sıralardan seçilecek yer olan üçüncü sıralardan milletvekili seçilirken hiç HDP ile ilgili bir endişeniz olmadı mı? Sonra nedense birden HDP bu arkadaşların hayatına girdi, çok üzüldüler. Sanki HDP bir yakınlığımız varmış gibi ve her giden arkadaş millete hesap vermek yerine, hayal kırıklığına uğrattıkları seçmenlere hesap vermek yerine hakaret etmeyi tercih ettiler.

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‘SIRA SATTIĞIM’ İDDİASI

İddia 3: Partide 14 Mayıs genel seçimleri için yapılan ön seçimlere yönelik eleştiriler oldu. Akşener’in “İstanbul’da sıra sattığı” iddia edildi. Arka sıralarda yer alan partinin önde gelen isimleri, Genel Merkez’e tepki gösterdi.

Yanıt 3: İstanbul’daki arkadaşlardan bahsediyorum. 14’üncü çıkan arkadaşımız ‘Vay efendim beni niye koymadı? Ne için ikinci sıraya 2 Kürt’ü koydun? ’ diyen arkadaşımız oldu. Çünkü ben İstanbul’da 3’üncü bölge, 2’inci bölge ve 1’inci bölgeye Kürt koydum; Genel Başkan olarak hakkımı böyle kullandım. İstanbul’da benim sıra sattığım söylendi. Şimdi intikam duygularıyla televizyonlarda çıkıp para üzerinden konuşan bazı yaşlı başlı büyüklerimiz var. Benden nefret edebilirsiniz, önde oturan arkadaşlarımızdan nefret edebilirsiniz ama sizin için çalışan o gariplerin, o garibanların; hakkını, hukukunu korumak; onlara saygı duymak zorundasınız.

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AK PARTİ’YE GEÇTİ

İddia 4: Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun istifa ederek AK Parti’ye katılmasına ilişkin iddialar.

Yanıt 4: Şimdi Sayın Nebioğlu’nu hiç tanımam. Bir arkadaşımızın ‘Buyur gel’ demesiyle üç sene evvel partimize gelmiş, sorun yok. Çok enteresan ayrılırken bana geldi tebliğde bulundu. Son derece saygılı davrandım. Bu arkadaşımız partimize dedi ki; ‘Bir sekreterin CEO olduğu...’ Hani ben startup diye anlatıyorum ya. Şirket anlamında paradan ziyade istihdama, başarıya odaklı olduğumuzu anlatıyorum ya... Arkadaş sözde büyük bir işadamı ya, anlaya anlaya neyi anlamış? Bu parti bir startupmış doğrudur ama çok ilginç; ‘Bir sekreterin CEO olduğu bir aile şirketiymiş’. Bir CEO değil ben bir Genel Başkanım.

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DEFOLSUN GİTSİNLER DEMEM

İddia 5: Bazı partililere “Defolsun gitsinler” dediği iddiası.

Yanıt 5: Ben gerçekten her bir arkadaşımızın ayrılışından sonra çok üzülürüm. Çünkü hiçbir zaman bir genel başkan, bir siyasi partinin mensubu, bir başka mensubuna ‘defolsunlar, gitsinler’ diyemez, demez. Çünkü bu partilerin sahibi millettir. Sadece bu sandalyede oturan hoşlanmıyorsa bu işlerden, o gider. Dolayısıyla her gidene çok üzülmüşümdür; ama Allah bizi korumuş.

İddia 6: İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz’in ülkücü Fırat Çakıroğlu’nun katiline burs verdiği iddiaları.

Yanıt 6: İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, Numan Kurtulmuş Beyefendinin ekibinde, AK Parti’de beş yıl belediye meclis üyeliği yaptı. Kadim Aşiretler Birliği’nin partimize önerdiği bir kardeşimiz. Rahmetli şehit Fırat Çakıroğlu’nu öldüren, şehit eden katile burs verdiği iddia ediliyor. Şimdi belediye meclis üyesi görevini verdiğiniz, seçilmesini sağladığınız Seyithan İzsiz’in dün iyiyken bugün kötü olmasını neye bağlıyorsunuz kardeşim siz? Eğer katile burs verdiyse siz bir katilin burs verenini nasıl belediye meclis üyesi yaptınız? Bize geldiği zaman mı Seyithan İzsiz böyle bir kötü kişi oldu?

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İddia 7: İYİ Parti’nin dağılacağına yönelik iddialar.

Yanıt 7: Beni ve bizi milletimiz bilir. Ne eğiliriz ne bükülürüz. Eğilmeyen, bükülmeyen insanların bir araya toplandığı partidir İYİ Parti. Eğemiyecekler, bükemeyecekler, yıldıramayacaklar, yıkamayacaklar. En ahlaksızca iftiraları işittik. Sırf koltuklarda 3 gün daha oturmak adına partimize, sizlere ve bana yönelik iftiralar, tehditler, küfürler Türk kamuoyunun gözü önünde gerçekleşti.”