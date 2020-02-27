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Haber Giriş: 27.02.2020 - 01:39,Son Güncelleme:/

Isparta'daki deprem korkuttu

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Isparta'daki deprem korkuttu
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Isparta'da 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depreme bir internet kafede yakalanan bazı vatandaşların kaçışma anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye göre, saat 22.20'de Merkez üssü Yakaören köyü olan 2.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 6.1 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kapalı alanlardaki vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. Depreme bir internet kafede yakalanan bazı vatandaşların panikle kaçışmaları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Deprem sonrası bazı vatandaşlar da sokağa çıkıp bir süre bekledi.

Ispartadaki deprem korkuttu

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