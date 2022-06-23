Isparta'da Medusa başı heykeli ele geçirildi

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersin'de yaşayan V.Ç.'nin elinde bulundurduğu tarihi eseri satmak için Isparta'ya geleceğini tespit etti.

Harekete geçen ekipler, Gönen ilçesi Yenice Mahallesi mevkisinde V.Ç.'nin içerisinde bulunduğu aracı durdurdu. Yapılan aramada 3'üncü yüzyıl Roma dönemine ait 42 x 23 santim boyutlarında Medusa başı heykeli ele geçirildi.

Gözaltına alınan V.Ç. hakkında 'kültür ve tabiat varlıkları kanununa muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.

Medusa başı heykeli de müze müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu.