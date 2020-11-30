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AA
Haber Giriş: 30.11.2020 - 20:23 | Son Güncelleme:

Isparta'da acı olay! Boğazına başörtüsü dolanan bebek hayatını kaybetti

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Isparta'da acı olay! Boğazına başörtüsü dolanan bebek hayatını kaybetti
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, beşikten inmeye çalıştığı sırada boynundaki başörtüsü boğazına dolanan bebek yaşamını yitirdi.

Beşikte uyuyan 1 yaşındaki Furkan Efe Gök'ün ailesi, düşmemesi için bebeği beşiğe bağlayarak evin bahçesine çıktı.

Bir süre sonra eve giren aile üyeleri, boğazına başörtüsü dolanan bebeğin hareketsiz halde olduğunu gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin, beşikten inmeye çalıştığı sırada boynundaki başörtüsünün boğazına dolanması sonucu boğulduğunun belirlendiği öğrenildi.

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