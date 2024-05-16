Isparta uçak kazasının firarisi 17 yıl sonra yakalandı

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Atlasjet’in İstanbul-Isparta seferini yapan yolcu uçağı, 30 Kasım 2007 tarihinde, Süleyman Demirel Havalimanı’na inişe geçtiği sırada Türbetepe’de düştü. Kazada 7’si mürettebat olmak üzere 57 kişi yaşamını yitirdi. Kazanın ardından World Focus Hava Yolları’nda görev yapan bazı üst düzey ve teknik personelden oluşan 10 kişi hakkında kamu davası açıldı. Sanıklar ilk kez 28 Temmuz 2009’da Isparta Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. Yargılamalar sırasında sanık sayısı 20’ye yükseldi. Uçağın kiralandığı Dünyaya Bakış Hava Taşımacılığı AŞ ortağı Yavuz Çizmeci hakkında yargılamanın sonunda, ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Çizmeci, kaza tarihinden itibaren firariydi. 17 yıldır firari olan Çizmeci, Gaziantep’e uçmak üzere gittiği İstanbul Havalimanı’nda şüpheli hareketleriyle polisin dikkatini çekti. Çizmeci’nin verdiği kimlikte resim değişikliği yapılmış sahte eski tip kimlik olduğu belirlendi. Yakalanan Çizmeci, tutuklandı.





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57 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

KAZANIN NEDENİ NEYDİ

Kazanın ardından uçağın kara kutusu, incelenmek üzeri Almanya’ya gönderildi. Türkiye’ye gönderilen detaylı raporda uçağın iniş takımlarının açık olduğu ve hatanın pilotaj sebebiyle olduğu belirtildi. Feridun Seren başkanlığında konularında uzman kaptan pilot, uçak mühendisi gibi üyelerden oluşan 6 kişilik ekip tarafından Kasım 2008’de Keçiborlu savcısına iletilen 361 sayfalık raporda, pilotların yorgun ve deneyimsiz olmalarının yanı sıra uçağın önemli parçalarından olan ‘Yer Yaklaşım İkaz Sistemi’nin (EGPWS) arızalı olduğu yer aldı.

6 NÜKLEER FİZİKÇİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kazada hayatını kaybedenler arasında, ‘Türk Hızlandırıcı Merkezi’ projesinin 4. Çalıştayı’na katılmak üzere yola çıkan proje üyesi Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Engin Arık, Doğuş Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şenel Boydağ, Doç. Dr. İskender Hikmet ile araştırma görevlileri Mustafa Fidan, Özgen Berkol Doğan ve yüksek lisans öğrencisi Engin Abat da bulunuyordu. Hayatını kaybeden Prof. Dr. Engin Arık, Türkiye’de CERN benzeri bir parçacık hızlandırma laboratuvarı kurma projesinde etkin rol oynuyordu. Bu sebeple kazanın sabotaj olabileceği iddiaları gündeme geldi.