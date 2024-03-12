Isparta dosyası 17 yıl sonra kapandı

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İstanbul’dan Isparta’ya giden Atlasjet yolcularını taşıyan World Focus (Dünyaya Bakış) Hava Taşımacılığı’na ait yolcu uçağı, 30 Kasım 2007’de Isparta’nın Keçiborlu ilçesi yakınlarında düşmüş ve kazada 7’si mürettebat 57 kişi hayatını kaybetmişti.

BERAATLER BOZULDU

Kazayla ilgili ilk kamu davası, 16 Haziran 2009’da açıldı. Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Ocak 2015’te sanıklardan 8’ini, 11 yıl 8 ay ile 1 yıl 8 ay arasında hapis cezalarına mahkûm etti.Dosya temyiz edildi. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, uçağın Atlasjet tarafından kiralandığı Dünyaya Bakış Hava Taşımacılık AŞ ortağı Yavuz Çizmeci, Genel Müdürü Aydın Kızıltan ve Teknik Müdürü İsmail Taşdelen’in 11 yıl 8’er ay, Bakım Müdürü Fikri Zafer Dinçer’in 5 yıl 10 aylık hapis cezasını onadı. Dönemin Atlasjet Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Tuncay Mustafa Doğaner ile uçuş işletme sorumlusu Mehmet Şerif Erbilgin’in beraatlerini ise bozdu.

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HAPİS CEZALARI ONANDI

Daire, Doğaner ile Erbilgin’in kazada “tali kusurlu” olduklarını vurgulayarak, yeniden yargılanmalarını istedi. Yeniden yargılama yapan 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Mart 2021’de sanıkları “taksirle öldürme” suçundan 5 yıl 10’ar ay hapse çarptırdı. İkinci kez temyiz edilen dosyada Doğaner ve Erbilgin’in cezaları onandı.

BİLİM DÜNYASI YASA BOĞULMUŞTU

-Uçak kazasında Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Engin Arık, Doğuş Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şenel Boydağ, Doç. Dr. İskender Hikmet ile araştırma görevlileri Mustafa Fidan, Özgen Berkol Doğan ve yüksek lisans öğrencisi Engin Abat da yaşamını kaybetmişti.