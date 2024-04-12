İspanyol ikiziyle tatbikat yapacaklar... Yunanistan’ın TCG Anadolu merakı

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YUNAN Deniz Kuvvetleri kurmayları, Ege’de 19 Nisan’da İspanyol savaş gemileri ile gerçekleştirilecek küçük çaplı bir ortak eğitim tatbikatına çok büyük önem veriyorlar.

Ege’de Kerpe (Karpathos) adasının batısı ve Andros-Tinos-Sakız (Hios) adaları arasındaki deniz bölgesinde, yani iki ayrı noktada programlanan, bu ortak eğitim tatbikatına verilen önemin nedeni, İspanya deniz kuvvetlerine ait LHD sınıfı helikopter gemisi ‘Juan Carlos’un katılacak olması.

Yunan kurmaylar, İspanyol fırkateynleri Galicia, Blas de Lezo ve Reina Sofia’nın refakatindeki ‘Juan Carlos’a, Türkiye’nin en büyük yerli savaş gemisi “TCG Anadolu” ile olan benzerlikleri yüzünden önem veriyorlar.

ÖZELLİKLERİNİ ÖĞRENECEĞİZ

‘TCG Anadolu’nun İspanyol ‘Juan Carlos’ savaş gemisi baz alınarak inşa edildiğini belirten Yunan kurmaylar, Ta Nea gazetesine “Bu ortak eğitim tatbikat sayesinde, TCG Anadolu’nun huyunu suyunu öğrenme fırsatı bulacağız” dediler. Gazete, 19 Nisan’daki ortak eğitim tatbikatına, İspanyol savaş gemileri ile Yunan savaş uçaklarının katılacaklarını belirtti.

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İspanyol gemisi Juan Carlos

ATİNA ÇARK MI EDİYOR

Bu arada, Türk Dışişlerli Bakanlığı’nın tepkisine neden olan, Yunanistan’ın Ege’de Deniz Parkı ilan etme kararı konusunda ilginç gelişmeler yaşandı. Yunanistan, 16-17 Nisan’da Atina’da düzenlenecek “Okyanuslarımız Konferansı” sırasında biri Ege, diğeri de İyon Denizi’nde (Yunanistan’ın batısı-Adriyatik) iki yeni Deniz Parkı ilan edeceğini duyurmuştu. Türk Dışişleri Bakanlığı’nın “İlişkilerimizde son dönemde görülen yumuşamaya rağmen, Yunanistan’ın bu defa da çevreyle ilgili hususları istismar ettiği görülmektedir” açıklaması üzerine, dün Yunan medyasında “Deniz Parkı’nın sınırları henüz belli değil. Bunlar, önümüzdeki dönemde uzmanlar tarafından belirleyecek” şeklinde haberler dikkat çekti.

MİÇOTAKİS GELECEK

Diplomatik kaynaklar, Türkiye’de 6 Şubat depremlerinden sonra başlayan ilişkilerdeki yeni dönemin devam ettiğini ve Başbakan Kiriakos Miçotakis’in mayıs ayında gerçekleştirmesi beklenen Ankara ziyareti hazırlıklarının sürdüğünü belirttiler. Öte yandan Yunan kabinesinde daha şahin bir tutum içinde olan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ‘Delfi Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada “Türkiye kabul edilmez taleplerini masadan çekmezse, sorunların çözüm aşamasına geçemeyiz” sözleri dikkat çekti.

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ANADOLU GEÇEN YIL TESLİM EDİLDİ

- Çok Maksatlı Amfibi Gemi diye anılan TCG Anadolu, dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi olarak geçen yıl hizmete girdi.

- İspanyol donanmasına ait Juan Carlos gemisinden esinlenerek tasarlanan gemi, İstanbul Tuzla’daki Sedef Tersanesi’nde üretildi. Yüzde 70’den fazla yerli üretime sahip.

- Geçen yıl deniz kuvvetlerine teslim edilen TCG Anadolu, Juan Carlos’a benzese de Türk Donanması’nın ihtiyaçlarına göre donatıldı ve İspanyol gemisinden elde edilen deneyimler ışığında yetenekleri daha mükemmel hale getirildi.