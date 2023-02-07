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Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından İspanya’dan Türkiye’ye 2 gemi ve 2 uçak dolusu yardım gönderdi.

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İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles yaptığı açıklamada, yaşanan deprem felaketinin ardından Türkiye’ye kurtarma ekipleri, bol miktarda ekipman ve yardım malzemeleri taşıyan İspanya Donanması’na ait “Juan Carlos I” ve “Galicia” adlı gemiler ile 2 adet uçağın gönderildiğini bildirdi.

Robles, gönderilen gemilerde 500 adet deniz piyadesi ile depremde göçük altında kalanları kurtarmak için kullanılacak çok miktarda malzemenin yer aldığını ifade ederek, İspanya Askeri Acil Durum Birimi (UME) ile Madrid İtfaiyesi’ne ait kurtarma ekiplerinin de bir an önce çalışmalara başlamaları adına 2 ayrı uçakla Adana’ya iniş yapmak üzere ülkeden ayrıldıklarını bildirdi.

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Bakan Robles, felaket nedeniyle ciddi hasarın meydana geldiği bölgede ulaşım zorluğunun bilincinde olduklarını ancak yine de uçakların direk olarak Adana’ya iniş yapmasını planladıklarını belirterek, Juan Carlos I ve Galicia gemilerinin de içerisinde bulunan deniz piyadelerini deniz yoluyla bölgeye ulaştırılarak arama-kurtarma çalışmalarına katılmalarını sağlamak amacıyla hazırlandıklarını söyledi. Robles, “Şu anda insanları kurtarmak zorunda olduğumuz ortada ve kaybedilecek zaman yok. Kurtarma çalışmaları için yeterli miktarda ekipman ile yola çıkan UME ve İtfaiye ekiplerinin hedefi, Adana’ya ulaştıkları andan itibaren kurtarma operasyonlarına başlamaktır” dedi.

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Bakan Robles, bölgeye gönderilen personelin “ahlak, güç ve bağlılık” bilincinde ve gayet tedarikli olduklarına da vurgu yaptı.