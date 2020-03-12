İsmail Saymaz: "Bunlar haysiyetsiz, vursunlar kilidi"

Saymaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın süreci çok başarılı yönettiğini belirterek ‘Herkeste aslında nasıl oldu da bu hastalık bize uğramadı gibi bir şaşkınlık hali var. Halbuki Sağlık Bakanı çok başarılı yönetti süreci, olumlu ya da olumsuz ne varsa anbean bilgilendirdi. Gece saat 00.30’da kalkıp açıklama yapması sorumluğunu, ciddiyetini ortaya koyar’ ifadelerini kullandı.





Türkiye'de vakanın açıklanmasının ardından dezenfektan malzemelerinin fahiş fiyatlara satılmasıyla ilgili konuşan Saymaz, "Antiseptikler, maskeler, kolonyalar yüksek bir meblağda satılmaya başlandı. Bize corona virüs uğramamış ama bize çok belli ki sahtekarlık uğramış, çok belli ki haysiyetsizlik ulaşmış. Düne kadar 15 liraya sattığın kolonyayı 50 liraya satacak kadar insanlıktan düşmüş adamlar dolmuş. Ticaret odaları vursun kilidi, Belediye çıksın teftişe vursun kilidi. Sen şu günlerde insanın selamına muhtaç olduğu günlerde kolonyadan kar etmeye bakıyorsan vursun kilidi." dedi.