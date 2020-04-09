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DHA
Haber Giriş: 09.04.2020 - 18:38,Son Güncelleme:/

İsmail Demir: COVID-19 için yerli ve milli test kiti ve cihazı geliştiriliyor

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İsmail Demir: COVID-19 için yerli ve milli test kiti ve cihazı geliştiriliyor
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, destekledikleri projeyle bir firma tarafından COVID-19 için yerli ve milli test kiti ve cihazı geliştirildiğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlığımız tarafından desteklenen projeyle NANOBİZ firması tarafından COVID-19 için yerli ve milli test kiti ve cihazı geliştiriliyor. 3-4 saat sürebilen test aşaması, BIOSENS sistemi ile sahada ve 60 dakikadan daha az sürede yapılabilecek. Laboratuvar ortamında sağlıklı sonuçlar veren BIOSENS sisteminin, uygulama alanındaki test sürecinden sonra seri üretimine geçmesini bekliyoruz. Sağlık çalışanlarımız için büyük bir kolaylık oluşturacak bu sistemi geliştiren NANOBİZ firmasını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

İsmail Demir: COVID-19 için yerli ve milli test kiti ve cihazı geliştiriliyor

 

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