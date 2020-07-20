MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİslahiye’de 53 kişinin yaşadığı apartmanda karantina sona erdi
GeriGündem İslahiye’de 53 kişinin yaşadığı apartmanda karantina sona erdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)
Haber Giriş: 20.07.2020 - 13:18,Son Güncelleme:

İslahiye’de 53 kişinin yaşadığı apartmanda karantina sona erdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İslahiye’de 53 kişinin yaşadığı apartmanda karantina sona erdi
Abone Olgoogle-news

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 53 kişinin yaşadığı 5 katlı binada uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.

Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan M.K.'nin 5 Temmuz'da kurs için gittiği Kahramanmaraş’ta yüksek ateş şikayetiyle götürüldüğü hastanede koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine yapılan filyasyon çalışması ile M.K.'nin de oturduğu, 53 kişinin yaşadığı 5 katlı apartman karantinaya alındı. Binada başka vaka görülmemesi ve 14 günün dolması ile karantina süresi sona erdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle