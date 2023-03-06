İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi... İşte nedeni

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Depremlerin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat'ta Çay Mahallesi'ndeki sahil yolunda deniz seviyesinin yükselmesiyle 200 metre içeri giren deniz suyu, bazı bölgelerde binaların 4'üncü katına kadar çıktı. Bulvardaki siteler, banka ve iş yerleri tahliye edildi. Depremin 4'üncü gününde deniz suyu sahilden çekildi, yerine çamur kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından, deprem bölgelerinde olumsuzsuz hava koşullarına ilişkin yapılan uyarıların ardından, dün gece Hatay'ın İskenderun ilçesinde fırtına etkili oldu. İskenderun ilçesinde bir kez daha fırtına nedeniyle deniz suyu yükseldi. Sahile vuran su birkaç yüz metre çevrede baskınlara yol açtı. Atatürk Anıt Alanı ve Atatürk Caddesi su altında kalırken, yakındaki sokaklarda da olumsuzluklar yaşandı.

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YENİ DEPREM TEDİRGİN ETTİ

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle İskenderun'un bazı bölgelerinde yarık ve göçüklerin oluştuğu caddeler, polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilip kapatıldı.

Ayrıca denizin yükselmeye başladığı sırada, saat 23.49'da Payas ilçesi İskenderun Körfezi açıklarında meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem, halkı endişelendirdi. Sahil güvenlik ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede su altında kalan barınak ve çevresinde, zaman zaman su seviyesi yeniden yükseliyor.