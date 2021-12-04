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İskenderun Körfezi'nde alarm! Dinamit yüklü konteyner denize düştü

#İskenderun Körfezi#Dinamit#Gemi
İskenderun Körfezinde alarm Dinamit yüklü konteyner denize düştü

Hatay’ın İskenderun Körfezi’nde tehlikeli madde taşıyan bir gemiden, park sahasında dinamit yüklü konteyner denize düştü. Bölgedeki gemilere uyarı yapıldı.

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İskenderun Körfezi’nde tehlikeli madde taşıyan ve konteyner gemilerinin demirleme güzergahında, kıyıya 1 deniz mili mesafedeki bölgeden geçiş yapan bir gemiden, denize dinamit yüklü bir konteyner düştü.

Kıyı Emniyeti tarafından yapılan açıklamada, "36 33 K- 035 50,70 D mevkiinde denize patlayıcı madde (dinamit) yüklü konteyner düşmüştür. Bölgedeki söz konusu mevkiinin 1 mil yarıçapındaki sahadan emniyet açısından neta olması halinde kanal 16 üzerinden Türk radyo ile irtibat kurulması istenmektedir, denizcilere duyurulur" açıklaması yapıldı.

Açıklamanın ardından İskenderun Körfezi’nde belirtilen bölgedeki gemiler uzaklaşırken, Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığı’ndan bir ekip tedbir amaçlı bölgede beklemeye başladı.

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#İskenderun Körfezi#Dinamit#Gemi

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