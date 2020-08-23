İşitme engelliler için herkes yanında bir ‘şeffaf maske’ bulundursun

Birbirleriyle işaret diliyle anlaşabilen işitme engelliler, hastane, kamu kurumları, iş yerleri ve marketler gibi iş ve sosyal hayatlarında dudak okuma yöntemiyle iletişim kurabiliyor. Ancak maske kullanımı nedeniyle, dudak okuyamayan işitme engelliler sıkıntılar yaşıyor. İşte bu konuda Eyüp Belediyesi önemli bir çalışma gerçekleştirdi.

İşitme engellilerin rahatlıkla dudak okuyabilmesi için, dudakların görünebildiği 47 bin şeffaf maske üretti. İşitme engellilerin sosyal hayatını kolaylaştıracak bu maskeler hem bulaş riskini azaltıyor hem de rahatlıkla dudak okuyabilmeyi sağlıyor. Ancak bu maskelerin engeli olmayan insanlar tarafından özellikle kamusal ve sosyal alanda daha yaygın kullanılması gerekiyor. İşitme engelliler bu konuda herkesin duyarlı davranmasını, şeffaf maskeleri de yanlarında hazır bulundurmalarını istiyor.

“ENGELLİ BİREYLER KİMSEYE MASKENİ İNDİR DİYEMİYOR”

Pandemi süresinde kullandığımız maskelerin ağız kısmı kapalı olduğu için engelli bireylerin günlük yaşamda zorlandığını söyleyen Konuşma Engelliler Federasyonu Başkanı Özgür Tekol, “İşitme engelliler sadece işaret diliyle değil dudak okuma yoluyla da iletişim kuruyor. Örneğin engelli birey, garsondan bir şey isterken ya da bakkala gittiğinde dudak okuma yöntemini kullanıyor. Fakat Pandemi süresinde kullandığımız maskelerin ağız kısmı kapalı olunca, engelli bireyler günlük yaşamda zorlanmaya başlıyor. O an engelli bireyler kimseye maskeni indir de diyemiyor. Bu zorluklardan dolayı Eyüpsultan Belediyesi harekete geçip işitme engelli bireyler için şeffaf maske üretmiş. Bizlerde bu maskelerin kamusal, sosyal alanlarda ve hastanelerde, herkesin bulundurulup bir işitme engelli birey geldiğinde kullanılmasını istiyoruz” dedi.

“HASTANEYE GİTTİĞİMDE DOKTORUN SÖYLEDİKLERİNİ ANLAMIYORUM”

İşitme engelli Yeliz Ceylan ise sıkıntılarını anlatarak “Şeffaf maskelerde ağız göründüğü için dudak okuyabiliyorum. Salgının ilk zamanlarında annem ve babamla şeffaf maskemiz olmadığı için iletişim kurmakta zorlanıyordum. Ama bu maske sayesinden annem ve babam ile daha iyi iletişim kurabiliyorum. Örneğin hastaneye gittiğimde doktorun söylediklerini anlamıyorum. Doktor ise maskesini indiremediği için de yazarak iletişim kurmaya çalışıyoruz. Bu maskelerin her yerde olması gerekiyor” diye konuştu.