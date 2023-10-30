Işıl ışıl parıldadık

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İstanbul’da Kadıköy Belediyesi’nin organize ettiği Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü yine çok büyük coşkuyla geçti. Ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler bulunan onbinlerce kişi Bağdat Caddesi’nde buluştu. Saat 19.23’te Suadiye’den başlayan yürüyüş, Caddebostan’da İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu. Öğrenci bandoları da yürüyüşte yer alırken Bağdat Caddesi üzerine yerleştirilen dev ekranlarla kortej farklı noktalardan izlenebildi. Yürüyüşün ardından sanatçı Zülfü Livaneli, Caddebostan Sahili’nde konser verdi.

Öğrencilerden oluşan bando takımı da yürüyüşe katıldı.

DOLMABAHÇE’DEN ORTAKÖY’E

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Kabataş’ta buluşan binlerce vatandaş Dolmabahçe Sarayı’nın da önünden geçerek fenerler ve marşlar eşliğinde Ortaköy Meydanı’na yürüdü. Yürüyüşün sonunda Edip Akbayram konseriyle Cumhuriyet coşkusu devam etti.

MEŞALELER AYDINLATTI

Başakşehir’de, havanın kararmasıyla birlikte toplanan ilçe sakinleri, marşlar ve meşaleler eşliğinde yürüyüşe başladı. Coşkuya evlerinin pencerelerinden eşlik eden Başakşehirliler, korteji alkışlar eşliğinde selamladı.

ÖNCE YÜRÜYÜŞ SONRA KONSER

Şişli’de binlerce vatandaş, Halaskargazi’deki Şişli Atatürk Evi Müzesi önünde kortej oluşturarak Maçka Demokrasi Parkı’na yürüdü. Maçka Parkı’nda ise Melike Şahin konseri ile birlikte kutlamalar devam etti.