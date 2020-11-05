'İşçilerin tazminatına dokunmasınlar'

Özel, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Torba teklifte bir düzenleme var: 25 yaşından küçüklere, 50 yaşından büyüklere iş sözleşmeleri süreli yapılabilir. Oysa İş Kanunu’nun temeli, iş sözleşmesi süresizdir. Amaç; büyük bir genç işsizliği var. Üç gençten biri işsiz. Bu çaresizliği istismar edecekler. ‘Seni normal işe almam, geçici süreyle alırım. 9 gün alırım, gel çalış sigortan 9 gün yatacak’ demek. Ama bu şu demek, ‘Ben seni 30 gün çalıştırırım, 9 gün, 9 gün, 9 gün, 3 ay bir şirkette sigorta gösteririm, sigortan tam yatar ama kıdem tazminatına hak kazanamazsın.’

ERDOĞAN’A VETO ÇAĞRISI

50 yaş bu ne? Yıllar sonra şunu söyleyeceğiz. Emeklilikte prime takılanlar. Çünkü 30 gün çalıştığı halde 5 gün primi yattığı için primini dolduramamış yığınlar çıkacak ortaya. Hepimizin, hepinizin kıdem tazminatı elden gidiyor; çalışma, iş güvencesi ortadan kalkıyor. 30 gün çalışıp 5 gün, 7 gün yatırmanın önü açılıyor.

Bu iş, işçiyi rahatsız ediyor. Peki burada ne yapmak lazım? (Erdoğan’ın daha önceki termik santrallerle ilgili vetosunu hatırlatarak) Milletin bir güvencesi var; Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi Tayyip Erdoğan, bir yanda sermaye, bir yanda halkın var. Şu anda üç büyük konfederasyonun üçü de, işçilerin tamamı, ‘Kıdem tazminatıma dokunma, esnek çalışma diye bir şey getirme’ diyor.”