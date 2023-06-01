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İşçi servis midibüsü TIR’a çarpıp devrildi: 13 yaralı

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#TIR#Kocaeli#Gebze
İşçi servis midibüsü TIR’a çarpıp devrildi: 13 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 08:41

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçi servis midibüsünün TIR'a çarpıp devrildiği kazada, 3'ü ağır, 13 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 07.00 sıralarında D-100 kara yolunun Tavşanlı mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden İsmail T. yönetimindeki 41 P 3740 plakalı işçi servis midibüsü, aynı yöne giden Yusuf Y. yönetimindeki 41 ZB 579 plakalı TIR'a çarparak devrildi. Kazada, midibüs sürücüsü ile birlikte 13 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3’ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İşçi servis midibüsü TIR’a çarpıp devrildi: 13 yaralı



Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan D-100 kara yolunun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler, kazaya karışan araçları kaldırmak için çalışmaları sürüyor.

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#TIR#Kocaeli#Gebze

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