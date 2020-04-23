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DHA
Haber Giriş: 23.04.2020 - 21:19,Son Güncelleme:

İşaret diliyle 23 Nisan'ın kutlama tarihçesini anlattılar

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İşaret diliyle 23 Nisan'ın kutlama tarihçesini anlattılar
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Kırklareli'nin Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi'nde işaret dili eğitmeni Buse Güler'in önderliğindeki işaret dili kursiyerleri, telekonferans yöntemi ile 23 Nisan'ın kutlanma tarihçesini, çektikleri video ile işaret diliyle anlattı.

Lüleburgaz'da bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını kurulan çadırlarda yapmayı planlayan Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medyaya taşıdı. Sosyal medyada açtıkları ‘konusanellerluleburgaz’ adlı hesapta Pazartesi günü itibari ile 23 Nisan kutlamalarına başlayan kursiyerler, ilk olarak 23 Nisan’ın kutlanma tarihçesini işaret dili ile anlattı.

İşaret dili eğitmeni Buse Güler, "23 Nisan’ın kutlanma tarihçesini bir video olarak işaret diliyle anlattık. Tüm hafta boyunca sayfamızda yayın yapacağız. 23 Nisan’a özel, işaret diliyle dolu etkinlikler hazırladık" dedi.

İşaret diliyle 23 Nisanın kutlama tarihçesini anlattılar

İşaret diliyle 23 Nisanın kutlama tarihçesini anlattılar

İşaret diliyle 23 Nisanın kutlama tarihçesini anlattılar

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