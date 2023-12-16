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İş yerinin önünde içki içtiği için kendisini uyaran baba ile 2 oğlunu bıçakladı

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#Sakarya#Karasu#İçki
İş yerinin önünde içki içtiği için kendisini uyaran baba ile 2 oğlunu bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2023 19:56

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Hami K., iş yerinin önünde içki içtiği için kendisini uyaran çay ocağının sahibi baba ile yanındaki 2 oğlunu bıçakla yaraladı.

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Olay, akşam saatlerinde Karasu ilçesinin İncilli Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir pasajda meydana geldi.

İddiaya göre, çay ocağı işleten Mustafa E., iş yerinin önünde içki içen Hami K.’yı uyardı. Hami K., içki içtiği için kendisini uyaran Mustafa E. ile çocukları Süleyman E. ve Yahya E.’ye bıçakla saldırdı. Hami K.’nın bıçakla saldırdığı baba ve iki oğlu yaralandı.

Üç kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli motosikletle olay yerinden kaçarken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Sakarya#Karasu#İçki

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