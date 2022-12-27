İş yerine giderken silahlı saldırıya uğrayan icra memuru, yaralandı

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Olay, saat 08.30 sıralarında, icra mahkemeleri ve icra dairelerinin de içinde olduğu Kocaeli Adliyesi ek binasına yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Ilgaz Sokak'ta meydana geldi. Yaya olarak iş yerine giden Bünyamin Alyakut, yol üstündeki kafeden çıkan kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla bacaklarından vurulan Alyakut yaralanırken, şüpheli ise kaçtı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Alyakut'a ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alyakut, tedaviye alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis kaçan kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.