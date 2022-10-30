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İş yerinde öldürülen Hülya Şellavcı Yeğin'in firari eşinin görüntüleri ortaya çıktı

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#İzmir#Bornova#Hülya Şellavcı Yeğin
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2022 12:56

İzmir'in Bornova ilçesindeki iş yerinde başından vurularak öldürülen 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin'in (52) cinayet şüphelisi olarak aranan eşi Kaffar Yeğin'e (59) ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kot pantolon ile ceket giyen ve elinde bir paket bulunan Kaffar Yeğin'in, kadının ölü bulunmasından 5,5 saat önce atölyeye yakın noktadan hızlıca uzaklaştığı görülüyor.

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Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabı nakış atölyesi bulunan Hülya Şellavcı Yeğin'e ulaşmayan yakınları, 22 Ekim'de iş yerine gitti. Burada saat 00.30 sıralarında kanlar içinde bulunan Yeğin'in, tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis, şüpheli olarak kadının boşanma davası açtığı ikinci eşi Kaffar Yeğin'i yakalamak için çalışma başlattı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Hülya Şellavcı Yeğin'in, 6 ay önce evlendiği Kaffar Yeğin hakkında tehdit edildiği gerekçesiyle 4 kez suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

İş yerinde öldürülen Hülya Şellavcı Yeğinin firari eşinin görüntüleri ortaya çıktı

İLK EŞİNİ DE BALTAYLA ÖLDÜRMEYE KALKIŞMIŞ

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Ayrıca Kaffar Yeğin'in daha önce Almanya'da baltayla ilk eşini öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla 7 yıl hapis cezası aldığı öğrenildi.

İş yerinde öldürülen Hülya Şellavcı Yeğinin firari eşinin görüntüleri ortaya çıktı

ÖLDÜRÜLDÜKTEN SONRA ZORLAMA HAPİS KARARI ÇIKTI

Şüpheli eş aranırken, İzmir 16. Aile Mahkemesi'nden Yeğin için zorlama hapis kararı çıktı. Sanığın tedbir kararını 4 kez ihlal etmesi nedeniyle 30 gün zorlama hapis ile cezalandırılmasına karar verildi. Hülya Şellavcı Yeğin'in damadı avukat Ensar Aktürk de uzaklaştırma kararının birçok kez ihlal edildiğini, bu nedenle zorlama hapis talebinde bulunduklarını, ancak kararın kayınvalidesi öldürüldükten sonra çıktığını söyledi. Aktürk ayrıca kayınvalidesinin ölümünde olası ihmali bulunan yargı mensupları hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) şikayette bulundu.

İş yerinde öldürülen Hülya Şellavcı Yeğinin firari eşinin görüntüleri ortaya çıktı

Bu arada cinayet şüpheli olarak aranan Kaffar Yeğin'in, Hülya Şellavcı Yeğin'in öldürüldüğü atölyeye yakın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kot pantolon ile ceket giyen ve elinde bir paket bulunan Kaffar Yeğin'in, kadının ölü bulunmasından 5,5 saat önce atölyeye yakın noktadan hızlıca uzaklaştığı görülüyor. 

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#İzmir#Bornova#Hülya Şellavcı Yeğin

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