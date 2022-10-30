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Nurhan İlhan'ı akrabası öldürmüş: 'Para istedim vermeyince öldürdüm, altınları da aldım'

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#Mardin#Kızıltepe#Nurhan İlhan
Nurhan İlhanı akrabası öldürmüş: Para istedim vermeyince öldürdüm, altınları da aldım
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2022 12:31

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde başına sert cisim ile vurulup, bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Nurhan İlhan (45) cinayeti ile ilgili akrabası M.İ. gözaltına alındı. Jandarma sorgusunda suçunu itiraf eden M.İ., "Para istedim, vermedi. Vermeyince öldürdüm, altınları da aldım" dedi.

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Olay, dün saat 16.00 sıralarında kırsal Eşme Mahallesi'nde meydana geldi. Komşuları, tek başına oturan Nurhan İlhan'ı evinin bahçesinde hareketsiz buldu. İhbar sonrası eve gelen sağlık ekipleri, İlhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk incelemede, Nurhan İlhan'ın başına sert bir cisimle vurulduğu ve bıçaklandığı belirlendi. Otopsi sonrası İlhan'ın cenazesi, aynı gün toprağa verildi. Çalışma başlatan jandarma, şüphelinin Nurhan İlhan'ın akrabası M.İ. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan M.İ. sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf ederek, "Para istedim, vermedi. Vermeyince öldürdüm, altınları da aldım" dedi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sördüğü belirtildi.

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#Mardin#Kızıltepe#Nurhan İlhan

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