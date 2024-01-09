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Kıyıya vuran erkek cesedi iş adamına ait çıktı... 14 Aralık'ta denizde kaybolmuştu

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#Yasin Cinkaya#Samos Adası#Didim
Kıyıya vuran erkek cesedi iş adamına ait çıktı... 14 Aralıkta denizde kaybolmuştu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2024 16:24

Aydın’ın Didim ilçesinden denize açılan ve 14 Aralık’tan beri kendisinden haber alınamayan iş adamından acı haber geldi. Aileden alınan DNA örneklerinin, Yunanistan’ın Samos Adasına vuran erkek cesedi ile eşleştiği öğrenildi.

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Denizli'de doğaltaş şirketi Faber Mermer'in Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Cinkaya, 14 Aralık'ta Aydın ilinin Didim ilçesinden kendisine ait FBR isimli teknesiyle denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri, Cinkaya'nın boş teknesini Eşek Adası yakınlarında buldu, ancak kendisine ulaşılamadı. Tekneden düştüğü değerlendirilen iş adamını bulmak için günlerce denizden ve havadan süren arama kurtarma çalışmaları sonuçsuz kaldı. Cinkaya'ya ait cüzdan, telefon ve diğer tüm şahsi eşyalarının teknede olduğu tespit edilmişti. Yunanistan yetkililerinin İnterpol ile paylaştığı bilgide, 17 Aralık’ta öğlen saatlerinde Samos Adası’nda Mavrikos Mykalis sahilinde cansız bir erkek cesedinin bulunduğu, otopsi ve kimlik tespiti için Samos’ta bir hastaneye götürüldüğünü bildirilmişti. bu gelişme sonucunda Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Yunanistan yetkilileri ile iletişime geçti. Aile üyelerinden Didim Devlet Hastanesi’nde alınan DNA örneklerinin bulunan erkek cesedi ile karşılaştırılması yapıldı.

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Kıyıya vuran erkek cesedi iş adamına ait çıktı... 14 Aralıkta denizde kaybolmuştu

CİNKAYA AİLESİNDEN ALINAN DNA ÖRNEĞİ SAHİLE VURAN ERKEK CESEDİ İLE EŞLEŞTİ

Aileden alınan DNA örnekleriyle Samos Adası’nda kıyıya vuran erkek cesedinden alınan DNA örneklerinin eşleştiği öğrenildi. Kayıp iş adamı Yasin Cinkaya’nın teknesinden düştüğü, akıntının etkisiyle cansız bedeninin Samos Adası Mavrikos Mykalis sahiline vurduğu anlaşıldı. Yasin Cinkaya'ya ait olduğu ifade edilen cenazenin ailesine teslim edilmesinin ardından Türkiye'ye getirileceği öğrenildi.

Kıyıya vuran erkek cesedi iş adamına ait çıktı... 14 Aralıkta denizde kaybolmuştu

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#Yasin Cinkaya#Samos Adası#Didim

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