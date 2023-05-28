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İş insanı, ATV ile yaptığı kazada hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralı

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#Bursa#Osmangazi#ATV
İş insanı, ATV ile yaptığı kazada hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 15:55

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde satın aldığı gün binip, kullandığı ATV'nin kontrolden çıkıp, alt geçit duvarına çarptığı kazada iş insanı Önder Oral (49) hayatını kaybetti, oğlu Yavuz Tuğra Oral (16) ağır yaralandı.

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Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Küçükbalıklı Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Emlak ve inşaat sektöründe faaliyet yürüten Önder Oral, oğlu Yavuz Tuğra Oral ile satın aldığı gün ATV'ye bindi. Önder Oral'ın kullandığı ATV, kontrolden çıkarak alt geçit duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Oral ile arkasındaki oğlu araçtan fırladı.

Sağlık ekipleri, babayı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, oğlunu ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Baba hayatını kaybetti, oğlunun ise hayati tehlikesi sürüyor. Önder Oral'ın cenazesi, bugün Osmangazi ilçesinde toprağa verildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; kontrolden çıkan ATV'nin hızlı bir şekilde alt geçit duvarına çarptığı, ardından sürücü ile oğlunun araçtan fırladığı yer aldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. 

 

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#Bursa#Osmangazi#ATV

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