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Gündem
Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)
Haber Giriş: 04.12.2020 - 13:00 | Son Güncelleme:

İş hanında kumara 66 bin lira ceza

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İş hanında kumara 66 bin lira ceza
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TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde iş yerinde kumar oynarken yaklanan 17 kişi ile kumar oynamak için yer temin eden 2 kişiye toplam 66 bin lira ceza uygulandı.

Çerkezköy ilçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan iş hanında kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, adrese baskın düzenledi. İş hanının 6'ncı katındaki iş yerinde kumar oynayan 17 kişi yakalandı. Kumar oynattıkları tespit edilen iş yeri sahipleri F.A. ve İ.Y. ile 17 kişiye toplam 66 bin lira ceza yazıldı.  

İş yeri sahipleri hakkında ayrıca 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.

İş yerinde kumar oynamak için yuvarlak masalar ve çay ocağı bulunduğu öğrenildi

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