×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İş adamı Tekin Uğurlu cinayetinde karar sonrası avukata saldırı

Güncelleme Tarihi:

#Pendik#İstanbul#Mahkeme
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2023 17:41

İş adamı Tekin Uğurlu’nun canice öldürülmesine ilişkin görülen davada sanıklar Melikşah Kalkan ve Mustafa Macit, müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmıştı. Duruşma çıkışında Uğurlu’nun yakınlarının sanığın avukatı Barış Kalkan’a saldırdığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Pendik’te 5 yıl önce alacak verecek meselesi nedeniyle arkadaşı Mustafa Macit ve Melikşah Kalkan ile tartışan ve sonra kaybolan Tekin Uğurlu’nun (44) cesedi, parçalanıp 3 torba halinde toprağa gömülü halde boş bir arazide bulunmuştu. 12 Aralık 2023 tarihinde görülen duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mustafa Macit ve Melikşah Kalkan’ı ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

KARARIN ARDINDAN AVUKATLARA SALDIRI

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasının ardından müşteki tarafından Adem Uğurlu, Koray Uğurlu, Salih Uğurlu ve Nurettin Uğurlu sanık avukatı olan Barış Alkan, Mehmet Çimen ve Melike Dişli Kalkan’a saldırdı.

İş adamı Tekin Uğurlu cinayetinde karar sonrası avukata saldırı

Haberin Devamı

AVUKATIN KEMİĞİ KIRILDI

Olaya ilişkin Sulh Ceza Hakimliği kararında, “Şüpheliler Adem Uğurlu, Koray Uğurlu ve Salih Uğurlu’nun müştekiler tarafından teşhisi birlikte değerlendirildiğinde şüphelilerin müşteki avukatlarını adliye koridorlarında kasten yaraladıkları, şüphelilerin bu eylemleri neticesinde avukat Barış Kalkan’ın vücudunda ayrıca kemik kırığı oluştuğu” ifade edildi.

İlgili haberArkadaşı cani çıktı: Öldürüp parçalayarak gömmüşlerArkadaşı cani çıktı: Öldürüp parçalayarak gömmüşlerHaberi görüntüle

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakimlik, “Şüphelilerden Yusuf Uğurlu’nun firar oluşu ve henüz yakalanamamış olması, delillerin bu aşamada karartılma ihtimali, suçun işleniş biçimi, şüphelilerin kasta dayalı kusurlarının ağırlığı, değerlendirildiğinde suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi de dikkate alındığını ifade ederek şüphelilerin ‘Kasten yaralama’ suçundan tutuklanmalarına hükmetti.

İş adamı Tekin Uğurlu cinayetinde karar sonrası avukata saldırı

SALDIRI ANI KAMERADA

Görüntüde şüphelinin avukata arkadan yaklaşarak yumruk attığı ve yere düşen avukata saldırmaya devam ettiği görülmekte. Görüntüde diğer şüphelilerinde yere düşen avukatı tekmelediği ve güvenliklerin kavgayı ayırmaya çalıştığı kaydedildi.

Haberin Devamı

İş adamı Tekin Uğurlu cinayetinde karar sonrası avukata saldırı

Gözden Kaçmasınİş adamı Tekin Uğurlu cinayetinde katil tanıdık çıktı Kardeşimdir dedi öğrendik ki...İş adamı Tekin Uğurlu cinayetinde katil tanıdık çıktı! 'Kardeşimdir dedi öğrendik ki...'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Pendik#İstanbul#Mahkeme

BAKMADAN GEÇME!