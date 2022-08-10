Arkadaşı cani çıktı: Öldürüp parçalayarak gömmüşler

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İstanbul Tuzla’da yaşayan 2 çocuk babası nakliyeci ve Galatasaray eski kongre üyesi Tekin Uğurlu (44) 8 Ocak 2018 günü ortadan kaybolunca ailesi polise başvurdu. Ailesi o dönem son görüştüğü kişinin adını da verdi ancak yapılan çalışmalardan bir sonuç alınamadı. Dosya rafa kaldırılırken, geçtiğimiz günlerde ortaya bir ihbarcı çıktı. Farklı bir olaydan başka bir ilde gözaltına alınan ihbarcı, Tekin Uğurlu’nun öldürülerek parçalandığını daha sonra da Pendik’te yol kenarına gömüldüğünü söyledi.

3 FARKLI YER KAZILDI

Bu bilgi üzerine polis ekipleri, ihbarcının söylediği yerlerde kazı çalışması yürüttü. Yol kenarında 3 farklı noktada yapılan kazıda insan kemikleri bulundu. Kemikler Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Burada yapılan incelemede, ihbarcının dediği gibi kemiklerin Tekin Uğurlu’ya ait olduğu belirlendi. Polis, Tekin Uğurlu’nun o dönem son görüştüğü kişi olan yakın arkadaşı M.K., eşi, annesi ve babasını gözaltına aldı.

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İDDİALARI REDDETTİLER

İddiaya göre, Tekin Uğurlu’nun M.K.’den yüklü miktarda alacağı vardı. Bu konuyu konuşmak için M.K.’nin evinde buluştuklarında öldürüldü. Burada cesedi parçalanarak 3 farklı çuvala koyuldu. İçlerinde ceset parçaları olan çuvallar da Pendik’te yol kenarında 3 farklı noktaya gömüldü. Asayiş Şube Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’nde cinayetle ilgili sorgulanan M.K. ve aile üyeleri haklarındaki iddiaları kabul etmedi. M.K. ve aile üyeleri yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.