İranlı suç örgütü lideri sahte kimlikle yakalandı

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Organize suç örgütünün elebaşının da içerisinde bulunduğu 4 kişinin tutuklandığını, 6 kişi için ise adli kontrol kararı verildiğini kaydeden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Yurtdışına kaçma hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen organize suç örgütü elebaşı Sait Emiri, İzmir’de başkasına ait kimlik bilgilerini kullanarak kaldığı otelde yakalandı. Operasyonlar sonucu, 120 bin dolar, 80 bin Euro, 500 bin dolar değerinde 9 adet lüks saat ve 15 şirket, 10 adet araç, 17 taşınmaz ve 9 şirket ortaklık payına el konuldu. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam edecek” ifadelerini kullandı.