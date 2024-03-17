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İranlı suç örgütü lideri sahte kimlikle yakalandı

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#İran#Yasa Dışı Bahis#Operasyon
İranlı suç örgütü lideri sahte kimlikle yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2024 07:00

İran’da yasadışı bahis oynatan organize suç örgütünün elebaşı olan ve suç gelirlerini Türkiye’de aklamaya çalışan Sait Emiri, yapılan “Kartel-6” operasyonuyla İzmir’de yakalandı.

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Organize suç örgütünün elebaşının da içerisinde bulunduğu 4 kişinin tutuklandığını, 6 kişi için ise adli kontrol kararı verildiğini kaydeden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Yurtdışına kaçma hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen organize suç örgütü elebaşı Sait Emiri, İzmir’de başkasına ait kimlik bilgilerini kullanarak kaldığı otelde yakalandı. Operasyonlar sonucu, 120 bin dolar, 80 bin Euro, 500 bin dolar değerinde 9 adet lüks saat ve 15 şirket, 10 adet araç, 17 taşınmaz ve 9 şirket ortaklık payına el konuldu. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam edecek” ifadelerini kullandı. 

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#İran#Yasa Dışı Bahis#Operasyon

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