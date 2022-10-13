Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İranlı sahte polisleri araç kamerası kayıtları yakalattı

Güncelleme Tarihi:

#Bağcılar#Sahte Polis#Tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 10:36

Bağcılar'da içinde Ukrayna uyruklu V.A.'nın bulunduğu otomobili durdurarak kendilerini polis olarak tanıtan 3 İran uyruklu şüpheli, arama yapacaklarını söyleyerek araçta bulunan bin 500 Euro parayı çaldı. Polis araç kamerası kayıtlarını inceleyerek, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Haberin Devamı

Güneşli'de polise ihbarda bulunan Ukrayna uyruklu V.A., otomobilinin polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından durdurulduğunu, aramaya yapan 3 kişinin araçtaki bin 500 Euro parayı çaldığını söyledi. V.A. ifadesinde, "Hareket halindeyken beni durdurdular. Hakkımda ihbar olduğunu arama yapacaklarını söylediler. Otomobili ararken araçta bulunan paramı çaldılar" dedi.

OLAY ANINI ARAÇ KAMERASI KAYDETTİ

V.A.'nın otomobilinde araç kamerası olduğu anlaşılınca, kayıtlar incelendi. Görüntülerde V.A.'yı durduran şüphelilerin otomobilini park etmesini istedikleri, ardından aracı aradıkları görülüyor. Kamera görüntülerinden ve kullandıkları otomobilin plakasından kimlikleri tespit edilen şüpheliler, İran uyruklu Mohsen R.(41), Farhat K.(41) ve Karım B.(63) gözaltına alındı.

İranlı sahte polisleri araç kamerası kayıtları yakalattı

Haberin Devamı

Şüphelilerle birlikte ele geçen çantanın gizli bölmesinin içinde çalınan bin 500 Euro ele geçirildi.

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin Bağcılar ve Esenler'de kendilerini polis gibi tanıtarak iki ayrı yağma olayı gerçekleştirdiği de tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bağcılar#Sahte Polis#Tutuklama

BAKMADAN GEÇME!

Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusyaya savaşı kazandırır mı Tarih kitapları ne diyor

Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusya'ya savaşı kazandırır mı? Tarih kitapları ne diyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
Filenin Sultanlarına ne oldu 12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek

'Filenin Sultanları'na ne oldu? '12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek'

#Filenin Sultanları
Dilara’ya şantaja mesajlar delil oldu

Dilara’ya şantaja mesajlar delil oldu

#Dilara Köç

BAKMADAN GEÇME!

Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusyaya savaşı kazandırır mı Tarih kitapları ne diyor

Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusya'ya savaşı kazandırır mı? Tarih kitapları ne diyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
Filenin Sultanlarına ne oldu 12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek

'Filenin Sultanları'na ne oldu? '12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek'

#Filenin Sultanları
Dilara’ya şantaja mesajlar delil oldu

Dilara’ya şantaja mesajlar delil oldu

#Dilara Köç