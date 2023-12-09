İran’dan Van’a ‘Ebi’ akını

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İslam Devrimi’nin ardından ülkesine girişi yasaklanan dünyaca ünlü İranlı pop sanatçısı ‘Ebi’ lakabı ile tanınan Ebrahim Hamedi konser için Van’a gitti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen konsere İranlı turistler yoğun ilgi gösterdi. Gelen binlerce turist, oluşturulan güvenlik şeritlerinden geçirilip üst aramaları kontrol edildikten sonra alana alındı. Zaman zaman izdihamların yaşandığı konsere gelen yaklaşık 3 bin kişi de yaklaşık 3 saat dondurucu soğukta bekletilerek içeri alınmadı. Kişi başı VIP biletlerin 500, normal biletlerin ise 200 dolardan satıldığı konser için bilet almalarına rağmen salona alınmayan İranlı turistler, organizasyon firmasına tepki gösterdi. Soğukta kalan kimi çocuk, annesinin kucağında ağlarken bazı çocuklar da araçlardan indirilmedi.