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İran’dan Van’a ‘Ebi’ akını

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#İran#Van#Ebi
İran’dan Van’a ‘Ebi’ akını
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2023 07:00

İranlı pop sanatçısı ‘Ebi’ lakaplı Ebrahim Hamedi’nin Van’da verdiği konser için binlerce İranlı turist bir araya geldi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’ndaki konsere binlerce kişi katılırken, dışarıda kalan turistler ise organizasyonu yapan firmaya tepki gösterdi.

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İslam Devrimi’nin ardından ülkesine girişi yasaklanan dünyaca ünlü İranlı pop sanatçısı ‘Ebi’ lakabı ile tanınan Ebrahim Hamedi konser için Van’a gitti.

İran’dan Van’a ‘Ebi’ akını

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen konsere İranlı turistler yoğun ilgi gösterdi. Gelen binlerce turist, oluşturulan güvenlik şeritlerinden geçirilip üst aramaları kontrol edildikten sonra alana alındı. Zaman zaman izdihamların yaşandığı konsere gelen yaklaşık 3 bin kişi de yaklaşık 3 saat dondurucu soğukta bekletilerek içeri alınmadı. Kişi başı VIP biletlerin 500, normal biletlerin ise 200 dolardan satıldığı konser için bilet almalarına rağmen salona alınmayan İranlı turistler, organizasyon firmasına tepki gösterdi. Soğukta kalan kimi çocuk, annesinin kucağında ağlarken bazı çocuklar da araçlardan indirilmedi.

 

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#İran#Van#Ebi

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